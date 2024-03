Mamá de Geraldine Bazán revela si le gustaría a Lupillo Rivera como su yerno.

Geraldine Bazán se integró recientemente a La casa de los famosos de Telemundo, su llegada sorprendió a habitantes y por supuesto a espectadores, quienes no esperaban ver a la actriz confirmada para este reality, famoso por sus polémicas y controversias. La actriz sorprendió gratamente a Lupillo Rivera, quien no pudo evitar reaccionar muy nervioso y coqueto con la famosa.

Lupillo coquetó con Geraldine, quien es su crush

A principios 2023, surgió el rumor de que Lupillo tendría un romance con la famosa después de que publicó un video en él que coqueteaba a una foto de ella. El video se volvió viral y dejó claro que al cantante le parecía muy atractiva la actriz.

Checa: Elena Larrea: Consuelo Duval, Gera MX y más le dan el último adiós a la querida activista

“'Írala, no me veas así Geraldine Bazán, írala como me ve, írala como me está viendo, me vas a meter en problemas, no me veas así”, dijo Lupillo mientras le lanzaba besos a la foto de la actriz.

Ahora Rosalba Ortiz, mamá de Geraldine Bazán respondió al cuestionamiento del reportero de ‘Chisme no like’ sobre si le gustaría tener como yerno a Lupillo Rivera.

Geraldine Bazán y su mamá / Instagram: @geraldinebazan

Antes de responder hizo una petición a Chisme no like:“Le pido a tu medio, que por favor no le inventen romance con Lupillo es muy buena persona, y todo, pero no hay nada”, dijo.

Checa: Belinda fue hospitalizada de emergencia, este es su estado de salud

Doña Rosalba revela si le gustaría que su hija se de una oportunidad con Lupillo Rivera

Sobre si ve en Lupillo Rivera un partidazo para su hija, doña Rosalba fue contundente y aclaró que su hija no está buscando a ninguna “media naranja”, pues es una mujer independiente, que no necesita colgarse de ningún galán.

“Mi hija no necesita andar buscando personajes con dinero, ella genera, ella factura, ella tiene su trabajo, es una mujer entera, no busca medias naranjas”, concluyó tajante doña Rosalba.

Finalmente a la mamá de Geraldine se le preguntó si Giovanni Medina tendría celos de Lupillo ahora que están juntos en LCDLF: " Tampoco si no hay nada, ya Geraldine les ha dicho”.

Checa: Danna Paola se disculpa con usuaria de X por hate que recibió de sus fans: “Nunca estaré a favor del odio”