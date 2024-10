Mamá de Karime Pindter lanza tremendo regaño a su hija, “No me gustó”: VIDEO

Si bien ya han pasado varios días desde que la segunda temporada de ‘La casa de los famosos México’ llegó a su fin, el reality sigue dando mucho de qué hablar, principalmente los integrantes del querido ‘team Mar’, integrado por Arath de la Torre, Gala Montes, Karime Pindter, Briggitte Bozzo y Mario Bezares.

Debido a su gran popularidad, el equipo completo ha ido a diversos programas y entrevistas para hablar de su experiencia en el reality.

En su momento, los famosos y sus familiares asistieron a una transmisión en vivo con Pablo Chagra para una entrevista. Durante la conversación, el conductor organizó una dinámica en la que los parientes de los finalistas debían decirles lo que, a su consideración, fue “lo bueno y malo” de su participación en el reality.

Mamá de Karime la regaña en su “posicionamiento”

Durante su turno, Isabel Heredia, mamá de Karime Pindter, expresó que estaba muy satisfecha con todo lo que su hija logró en el reality, pues demostró mucha “fuerza” y “lealtad”.

“Me encantó todo lo que hiciste. Eres una mujer fuerte, valiente, segura de sí misma. Empoderaste mujeres. Demostraste lo que es la lealtad, la amistad, la armonía, la diversión. Todo lo bello, lo transmitiste a todo el mundo. De grande, quiero ser como tú”. Isabel Heredia

Tras decirle que “México la ama” y lo orgullosa que se sentía, manifestó aquello que no le gustó. De acuerdo con Isabel, hubo dos cosas que no le parecieron. La primera fue que se acabara todo el jabón para limpiar los baños en una sola sentada.

Isabel Heredia “Algo que no me gustó es que los dejaste (sin jabón para limpiar el baño). Te lo acabaste”.

La segunda cosa que no le gustó fue que estuvo mucho tiempo lejos de ella: “La otra cosa que no me gustó es que se me hizo un año que no te veía”, indicó.

¿Cómo reaccionó Karime ante el “regaño”?

En respuesta, Karime simplemente sonrió y le dijo a su madre lo mucho que la amaba. También resaltó lo orgullosa que estaba de ella y afirmó que siempre ha sido su “ejemplo a seguir”.

La escena terminó con un emotivo abrazo, el cual fue aplaudido por todos los presentes: “Te amo muchísimo”, señaló la también exparticipante de ‘Acapulco Shore’.

Por supuesto, el peculiar “regaño” de Isabel no pasó desapercibido en redes sociales. La gran mayoría de los internautas aplaudieron a la mamá de Karime Pindter por apoyarla en todo momento.

Cabe señalar que Isabel Heredia fue quien popularizó el cirio entre los fans de ‘LCDLFMX’. Cuando Karime o cualquier integrante de ‘Mar’ pasaba por alguna nominación, la señora solía prender un cirio para “bendecirlos”.

