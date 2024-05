Mamá de Lupillo Rivera explota contra Maripily; asegura que su único talento es ser “enc...triz”

Pese a que ‘La casa de los famosos Telemundo’ llegó a su fin hace algunos días, sus participantes siguen dando de qué hablar. En esta ocasión, doña Rosa, mamá de Lupillo Rivera, se le fue con todo a Maripily.

Recordemos que el cantante y la boricua no tuvieron la mejor relación dentro de La casa. Si bien en un principio se llevaban bien y hasta parecía que podría desarrollarse un romance entre ellos, sus constantes encontronazos los convirtieron en “enemigos”.

Durante las últimas semanas del show, Maripily llegó a decir que Lupillo era un “m4ltr4t4d0r de mujeres”. En tanto que el hermano de la fallecida Jenni Rivera afirmó que la demandaría por “difamarlo”.

En medio de todo esto, Rosa Rivera, madre de Lupillo, no dudó en salir a defender a su hijo y despotricar en contra de Maripily, a quien considera una persona “sin talento”.

Lupillo Rivera en la playa / Facebook: Lupillo Rivera

Checa: Presentadora de ‘Al rojo vivo’ es criticada por llamar “don nadie” a Romeh

¿Qué dijo Rosa Rivera sobre Maripily?

Durante una plática en el canal de YouTube de Gustavo Adolfo Infante, la matriarca de los Rivera aplaudió el “aguante” que tuvo su hijo al convivir con la boricua, quien, a su considerar, es una persona que solo tiene el “talento” de estar sin ropa.

“El primer lugar (Maripily Rivera) ¿es actriz? No creo ¿canta? Tampoco. Es 3ncu3r4triz. Es todo” Doña Rosa Rivera

También aseguró que su hijo “ganó” al salirse de un concurso tan “problemático” y aseguró que, de haber estado en su lugar, no hubiera aguantado las “groserías” de la modelo puertorriqueña.

“Yo decía: ‘Yo creo que Lupe se les va a ir encima en cualquier rato, sobre todo, al señor aquel (Alfredo Adame), que le m3nt0 la m4dr3’. Entonces, yo creo que tuvo mucha fuerza de voluntad. Yo me hubiera salido. Les aviento un g0lp3 y me vengo. Tener a esa mujer (cerca, es difícil). Ha de tener algo en la c0l4”, indicó.

Incluso, señaló que, cuando se salvaba de las nominaciones, Maripily solo se dedicaba a “burlarse” del cantante: “Descansó Lupillo al no tener esa mujer en su vida”, apuntó.

No te pierdas: Rodrigo Romeh confiesa que repartirá con su cuarto de Tierra su premio de LCDLF

Doña Rosa confirma que Lupillo rechazó estar en ‘LCDLF All Star’

Para finalizar con el tema, Rosa Rivera reveló que Telemundo quería que su hijo se integrara a ‘La casa de los famosos All Star’, pero él los rechazó, pues se encuentra muy molesto por la forma en la que “dañaron su imagen”.

“Ojalá que no vuelva a esos shows. Le dijeron que si iba a otro de algo así de estrellas y les dijo ‘no, váyanse a quien sabe dónde’. Les dijo que no. Espero que no vaya”, concluyó.

Las declaraciones de Rosa no pasaron desapercibidas en redes sociales y provocaron muchas reacciones divididas. Si bien algunos internautas la apoyaron, otros aseguraron que Lupillo tuvo un “mal comportamiento” dentro de la casa, pero no lo quiere admitir por ser su madre.

Lupillo Rivera y su mamá / Facebook: Lupillo Rivera

¿Quiénes estarán en ‘La casa de los famosos: All Star’?

En la gran final de ‘La casa de los famosos Telemundo’, se anunció que, en 2025, habrá otra edición en la que reunirán a exparticipantes de otras temporadas. Hasta el momento, los únicos confirmados son Maripily Rivera y Alfredo Adame.

No obstante, en redes sociales se teoriza que los siguientes famosos también se unirían al famoso reality: Manelyk González, Laura Bozzo, Alicia Machado, ‘la Divaza’, Daniela Navarro y Julia Gama.

Mira: Maripily Rivera ofrece las primeras declaraciones tras ganar la cuarta temporada de La casa de los famosos