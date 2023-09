Manelyk confiesa que sufrió maltrato psicológico por la producción de Acapulco Shore

Manelyk González es considerada como la reina de los realities desde que alcanzó la fama tras participar en las primeras temporadas de Acapulco Shore. Ahí su polémica forma de ser la llevó a convertirse en la favorita del público.

Sin embargo, la influencer subrayó que la fama siempre tiene un precio y el de ella fue sufrir maltrato psicológico dentro del popular reality de fiesta.

Por medio de un live con sus seguidores, Mane destapó que hubo un momento en el cual buscó abandonar el programa y fue entonces cuando la producción comenzó a demeritar su persona.

Manelyk González saltó a la fama gracias a Acapulco Shore. / Facebook: Manelyk González

“Cuando yo empecé a querer dejar Acapulco Shore a mí me decían mucho: ‘Manelyk, hay muchas, hay miles como tú. La próxima temporada te remplazamos y no con una, sino con 5. Hay muchas’. Eso es maltrato psicológico, digo, no estoy acusando a nadie, pero sí lo es”, contó Mane a sus seguidores.

Añadió que estas palabras sí le causaron inseguridades: “Yo decía: ‘No, pues sí, tiene que haber viejas así como yo. ¿Qué hay de especial?’ Uno a veces no se valora y decía: Hago otra temporada o no cobro tanto”.

Manelyk también fue parte de la primera temporada de ‘La Casa de los Famosos’ / Instagram: @manelyk_oficial

González reveló, en su en vivo, que consideró cobrar menos para que así la aceptaran nuevamente en el reality, dado que tenía en su cabeza que siempre sería reemplazable.

No obstante, la exshore compartió a sus seguidores que llegó un día en el que se dio cuenta del valor que tenía como persona.

“Pero en el momento en el que dije ‘no es cierto... no hay una como yo’... y me di mi lugar como persona, fue cuando hicieron todo lo que yo quería”, concluyó.

Así lo dijo Manelyk González: