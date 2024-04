Manelyk González harta de las comparaciones con Karime Pindter: “Yo no tengo competencia”

El pasado miércoles 24 de abril, Kenia Os hizo historia con el lanzamiento de su tan esperado álbum “Pink aura”.

La influencer y cantante no solo deslumbró a sus seguidores con su nuevo cambio de look, pasando del negro al rubio, sino que también ofreció una lujosa fiesta para conmemorar este hito en su carrera.

La exclusiva celebración congregó a una selecta lista de personalidades de la farándula mexicana. Desde reconocidos influencers como Kunno, Manelyk, Dania Méndez, Karime Pindter y Ricardo Peralta, hasta figuras musicales de renombre como Mario Bautista y Fernando Hernández, conocido como “el Malilla”.

Manelyk González y Karime se reencuentran en la fiesta de ‘Pink aura’ de Kenia Os

Lo que llamó mucho la atención en redes sociales fue que Manelyk y Karime se encontraron en el evento de Kenia Os. Parece ser que las examigas ni siquiera tuvieron acercamiento, dado que cada quien subió contenido por su parte.

No obstante, las críticas y comparaciones no se hicieron esperar entre usuarios, ya que al ver que ambas exshores estaban en el mismo evento, sus fans comenzaron a comentar quién iba mejor vestida o bien mejor acompañada.

Manelyk reacciona a las comparaciones con Karime tras encontrarse en el evento

Como era natural, las criticas y comparaciones llegaron a oídos de González y sorpresivamente, lejos de hacer polémica, pidió a sus seguidores que dejaran a un lado los ataques hacia su excomadre, dado que ambas estaban dedicadas a lo suyo.

A través de un en vivo en sus redes sociales, Mane manifestó su postura en cuanto a los malos comentarios en contra de Karime. Dejó claro que “es un pique que ya no hay”.



“Yo no siento que yo tenga competencia y no porque yo diga: ‘Yo soy mejor’. Sino porque yo hago lo mío y lo que es para mí, es para mí y si yo llegué a un lugar o a un evento como el de ayer es por lo que yo he hecho, por mis méritos, por mi trabajo”. Manelyk

Agregó: “Al igual que Dania, al igual que la otra (Karime) aunque no me caiga bien, no creo que esté cool… ¿Por qué siempre estar comparando, quién es mejor…? Somos súperdiferentes”.

González manifestó que ella nunca dejará de defenderse si le hacen algo. No obstante, señaló que es momento de ”madurar”, ya que su personalidad cambió mucho y actualmente no tiene la mentalidad de cuando estaba en Acapulco Shore.

Manelyk “No sé si es la edad, no sé si ya hice m¡3rd4 a mucha gente y ya me cansé, que obviamente cuando me hacen algo me voy a defender siempre, pero eso de estar como comparando, me parece fatal, fatal y más entre viejas. Se me hace súperenvidioso y súpercizañoso”.

Usuarios reaccionaron a las palabras de Manelyk y aplaudieron su postura de dejar a un lado las críticas hacia quien fue su amiga. Aunque muchos pidieron que dejaran la polémica atrás y retomen su amistad.

Al momento, Karime no se ha manifestado en cuanto a las palabras de Manelyk, así como su reencuentro en la fiesta de Kenia Os.

