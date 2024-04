Niurka Marcos y Kristal Silva protagonizan acalorado beso en el nuevo reality ‘Sueltos en Los Cabos’

“Sueltos en los Cabos” es el nuevo reality show que ya anticipa uno de sus momentos más destacados: el beso entre Niurka y Kristal Silva.

La tarde de ayer se presentó el primer capitulo del nuevo reality show de “Amazon Prime”, donde ocho jóvenes se dejan llevar por la diversión, la lujuria, la pasión, el alcohol y los bajos instintos en unas vacaciones inigualables, y donde personalidades como Capi Pérez, Fer Lozada, Niurka, Kristal Silva y Victoria Volkova fungirán como espectadores del reality y darán comentarios

En conferencia, todos quedaron fascinados por el proyecto:

“Cuando me lo propusieron me divirtió la idea, pues nunca me habían pagado para ver como se emp3d4n otros y comentar sus cosas. Las grabaciones fueron increíbles y nos la pasamos bien. Queríamos ver más porque nos enganchamos de inmediato”, dijo el Capi.

Al cuestionarles si les hubiera gustado estar del otro lado y ser un participante más, todos aceptaron que les hubiera gustado, pero que al final también fue divertido este nuevo rol: “He estado en este tipo de realities mucho tiempo, pero ellos vienen con otro chip y ver el d3sm4dr3 que se arma y no ser parte de él, es raro pero divertido” dijo Fer Lozada, quien participó en muchas temporadas de ‘Acapulco shore’.

Por su parte, Kristal se dijo sorprendida por el beso que Niurka le plantó en pleno programa:

“Es que no me lo esperaba. Nunca había besado a otra mujer. Vengo de provincia y allá son otras cosas, pero en verdad ver todo lo que hacen. Es como vivir lo que yo nunca tuve”.

Por su parte, la famosa “Reina del escándalo” asumió de inmediato la responsabilidad del beso entre ambas, lo cual Kristal Silva no contradecía.

“Yo la incité, yo fui la morbosa, ella era una niña decente, correcta y yo le dije ‘Mamita, vamos a sacar el monstruito que hay en ti’. Enseguida, como si fuera su mamá, aprendió de mi”. Niurka Marcos

Silva reveló que había sido afectada por el estereotipo asociado a las reinas de belleza en los últimos años, reconociendo que esta “etiqueta” la había limitado considerablemente. Decidida a dejar atrás esta imagen restrictiva y a disfrutar más. La vedette aprovechó y ambas se besaron frente a cámara.

“Y te voy a decir, ahorita que tocaste el tema de los límites y demás, por supuesto, de chavita vivía en provincia y ahorita en Tamaulipas, era un poquito más calladilla, luego reina de belleza. Existen los estereotipos y esa etiqueta a mi me frenaba mucho. Me limitaba”. Kristal Silva

Sueltos en Los Cabos, el reality show

Pero eso no es todo pues este reality sigue la linea de la fiesta, las relaciones y las peleas como Acapulco Shore. Esta vez con ocho solteros y ocho solteras y serán Niurka Marcos, el Capi Pérez, Kristal Silva, Fernando Lozada y Victoria Volkova los famosos quienes se reunirán en una sala para ver todo el desenfreno que protagonizarán los chavos en escenarios de Los Cabos, Baja California.

Este viernes 26 de abril fue el estreno oficial del reality show, con los tres primeros capítulos. Los capítulos ya están disponibles en la plataforma de Amazon Prime Video. Cada viernes se estrenarán dos capítulos para llegar al final a mediados de mayo:

“Es un formato divertido, que además nos muestra los sentimientos de los chavos de hoy en día. La pasamos increíble”, dijo Victoria Volkova.

