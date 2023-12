Manelyk habría reaccionado al beso entre Macky González y Jawy Méndez, su ex

Jawy Méndez y Macky González han protagonizado un tórrido, aunque controversial romance en la más reciente temporada de Exatlón 2023.

Aunque ya tuvieron su primera pelea, ambos habrían sellado su amor con un apasionado beso frente a las cámaras del reality de TV Azteca.

Jawy Méndez y Macky se pelean / Redes sociales

Manelyk González reaccionaría al beso entre Jawy y Macky en Exatlón 2023

Como era natural, el clip del beso habría llegado a los ojos de Manelyk González, ex de Luis Gerardo Méndez (nombre real del famoso). Según internautas, ella no habría tardado en lanzar su contundente opinión en cuanto al nuevo romance, aunque no lo hace de manera directa ni da nombres.

Cabe recordar que Manelyk González y Jawy Méndez tuvieron una relación mientras grabaron la mayoría de las temporadas de Acapulco Shore. Incluso, estuvieron comprometidos un tiempo. Sin embargo, la influencer decidió terminar el compromiso, ya que presuntamente él le fue infiel en diversas ocasiones.

El influencer dijo que de su parte, hay admiración cariño y amor, pero no tiene intensión de arreglar las cosas con su ex. / Twitter: @MTVLA

Desde entonces, Manelyk ha destapado que no le interesa retomar relación alguna con su ex. Aunque, en esta ocasión, los internautas sospechan que habría enviado una indirecta respecto al beso entre Méndez y González.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que Mane compartió un video con sus miles de seguidores, donde subrayó una de sus frases más icónicas de su paso por el reality de fiesta.

“Las perr*s con las p3rr*s y las pend3j*s con las p*nd3j*s”, se escucha en el video. Y ella añadió: “Y me despido con esta bonita frase”.

Así lo dijo Manelyk González:

Manelyk no dio más detalles de por qué lanzó este mensaje. Sin embargo, usuarios sacaron sus propias conclusiones y consideraron que este mensaje fue dedicado a Macky González y a Jawy Méndez. ¿Tú qué piensas?

