Jawy Méndez y Macky González protagonizan acalorada pelea en Exatlón México ¿terminaron?

La nueva temporada de Exatlón México está dando mucho de qué hablar a raíz de la gran química entre Jawy Méndez y Macky González. Los integrantes del equipo azul no solo se han aconsejado sobre la competencia, también han llegado a sincerarse sobre vivencias y secretos personales.

Incluso, ambos llegaron a admitir en su momento que sentían algo más que una amistad por el otro, lo que ha emocionado a todos los fans del concurso.

“Macky, es una niña que hasta el momento conmigo, ha sido súper bien y me da curiosidad seguirla conociendo. Sé que a ella también, pero también es un tanto penosa, no se quiere arriesgar, no fluye”, mencionó Jawy en su momento.

Si bien todo parecía ir viento en popa entre ellos, una reciente pelea ocasionó que la apodada Amazona se sintiera sumamente decepcionada del exintegrante de Acapulco Shore.

𝙼𝙰𝙲𝙺𝚈 le confiesa a las chicas que 𝙹𝙰𝚆𝚈 mencionó la palabra prohibida, lo cual considera una '𝘳𝘦𝘥 𝘧𝘭𝘢𝘨'🚩para esta relación. 💔Él, trata de defenderse. 😬 #ExatlónMéxico

Todo comenzó cuando Macky les comentó a sus compañeras acerca de una plática que tuvo con Jawy sobre lo que pensaba de su relación actual. De acuerdo con la atleta, el influencer le dijo que estaba viendo como “fluían” las cosas entre ellos.

“Siempre hay un verso que, para mí, es una red flag, que es fluir. Cuando un chavo te dice: No, es que estamos fluyendo. Para mí, es una super red flag, porque, para mí es un vamos a ver qué pasa”, puntualizó.

Pese a que las presentes le intentaron comentar que, quizá, estaba malinterpretando las palabras de Méndez, González siguió en su postura y reitero su deseo por estar con una persona comprometida.

Macky González quiere estar con una persona comprometida / Facebook: Macky González

Al escuchar esto, Jawy se acercó a la plática y explicó que su intención al mencionar la palabra “fluir” era señalar que quería conocerla más: “Se lo dije. Conocer a la persona, saber sus fallas y si las puedes superar. Para mí eso es fluir. No sé por qué Macky lo tomó diferente”, expresó.

Ante esta respuesta, Macky simplemente se limitó a guardar silencio y escuchar las opiniones de los demás. Tras el conflicto, la pareja se ha visto un poco distante en pantallas, por lo que muchos se han preguntado si el romance terminó entre ellos.

Jawy quiso aclarar las cosas con Macky / Redes sociales

