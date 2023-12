Alicia Villarreal confiesa que tuvo una amenaza de ab0rt0

Alicia Villarreal fue la más reciente entrevistada de Pati Chapoy, plática que subirá en unos días a su canal de YouTube. Sin embargo, en el adelanto de este viernes 1 de diciembre, la periodista compartió en Ventaneando un poco de lo que platicó con la cantante.

En esta ocasión, Alicia Villarreal se sinceró sobre lo mucho que ha disfrutado a su familia, así como también lo que ha padecido en sus embarazos.

Recordemos que la cantante de regional mexicano ha estado envuelta en diversas relaciones amorosas, una de las más conocidas con el actor y conductor Arturo Carmona, con quien dio vida a su hija Melenie Carmona.

Alicia Villareal asegura que sufrió mucho la sepración con Arturo Carmona / Instagram

Más tarde, la relación entre Alicia y Arturo no funcionó, por lo que decidieron tomar caminos diferentes. No obstante, ‘la Güerita consentida’ se dio una segunda oportunidad en el amor y se enamoró de Cruz Martínez, cantante y productor estadounidense, con quien tuvo dos hijos.

Alicia Villarreal confiesa que estuvo a punto de perder a su bebé

Aunque Alicia dejó claro que ella ha sido muy plena con la familia que formó, también destapó que no todo es color de rosa, puesto que le habría encantado disfrutar de sus dos últimos embarazos, dado que estuvo expuesta a una amenaza de ab0rt0.

Alicia Villarreal. / Instagram: @aliciavillarrealmx

“Me hubiera gustado más haberlos disfrutado. Mis hijos los amo con todo mi corazón, como no tienes idea… Son mi motor de vida. Pero, no haber tenido esa paz y tranquilidad para disfrutar mi embarazo, porque me tocó en ese rompimiento de Cruz con AB (hermano de Selena Quintanilla), entonces viví muchas amarguras”. Alicia Villarreal

Agregó: “Con Félix tuve amenaza de ab0rt0, porque no sabía que estaba embarazada. Me afligí tanto, recé tanto... No quiero que sienta que soy una mamá irresponsable, porque no sabía que estaba embarazada… Con tanto estrés, con tanto trabajo, te pierdes el periodo”.

La intéprete de Te quedó gran de la yegua explicó que en ese entonces se sometió a mucho estrés, y, por esta razón, su pareja decidió tomar medidas drásticas para que así pudieran mantener su embarazo fuera de riesgo. Por ello, la cantante señaló este momento como uno de los más “fuertes” de su vida.

“Estuve en reposo en dos ocasiones del embarazo por amenaza de aborto. Este que te cuento es el de mi hijo, el último, porque ya después no me atreví a tener hijos… Mi embarazo de mis dos hijos me las vi con mucha presión”, contó.

Afortunadamente, Alicia Villarreal ahora vive la juventud de sus hijos sin ningún contratiempo. Incluso, subrayó estar muy feliz con la relación que construyeron sus tres pequeños, pese a ser hijos de diferente papá.

