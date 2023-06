Margarita Gralia celebrará sus 50 años de matrimonio con un viaje a Egipto

La actriz confesó a TVNotas que se ha vuelto más selectiva en los proyectos televisivos, pues ahora le da prioridad a su familia.

Margarita Gralia asistió junto con su marido, el escenógrafo y artista plástico, Ariel Blanco al estreno del monólogo: “Leonardo”, que presenta Rodrigo Murray en el teatro Helénico.

En el lugar, platicó a TVNotas que rechazó una propuesta de trabajo, pues se ha vuelto más selectiva y dio prioridad al viaje que realizará el próximo mes de octubre a Egipto junto con su esposo para celebrar 50 años de matrimonio.

-¿Qué le pareció el monólogo de Leonardo?

“Maravilloso, la verdad es que lo disfruté muchísimo. Yo soy una fan de Rodrigo Murray”.

-¿Desde cuándo?

“Desde que lo conozco, somos amigos mi esposo y yo con su familia. Pero esto es personal, la actuación y el talento de Rodrigo sinceramente es desbordante. Es muy bueno y me sorprendió mucho que escribiera, yo no sabía que escribiera tan bien”.

-Rodrigo comentó que le llevó muchos años de trabajo hacer este monólogo...

“Me lo puedo imaginar. Está muy bien hecho, muy pulido, muy perfeccionado. Él es muy exigente consigo mismo. Yo acabo de trabajar con él en “El marido perfecto”. Estuvimos de gira. Yo nunca había trabajado con él y la verdad es que es un excelente compañero también. Igual sí merece la ovación de pie”.

Margarita Gralia realizará un viaje / Liliana Carpio

-¿En qué está ahora señora?

“Estoy en un impasse en la gira, así que estaré más tiempo en San Miguel de Allende”.

-¿Ya de ahí nadie la mueve?

“Si me mueve cuando aparece algo interesante que valga la pena. En esta profesión no te puedes retirar porque es como retirarte de la vida, lo que yo me he vuelto es más selectiva, y no toco dos cosas al mismo tiempo. Doy prioridad. Tenía un proyecto para octubre, pero realmente tengo un viaje con mi esposo (Ariel Blanco) que estamos cumpliendo 50 años juntos”.

-¿A dónde se van?

“A Egipto, que no conocemos, y entonces sinceramente octubre es muy buen mes para ir a Egipto porque no es el calor del verano y todavía no hace el frío de las noches de invierno. Es el mejor mes. Entonces si tuviera que esperar un año más, hasta el próximo octubre, se me hacía que no”.

-¿Entonces así van a celebrar sus 50 años juntos?

“El momento es ahora. Esas son las cosas que han cambiado en mis prioridades”.

-¿Tiene su restaurante?

“Sí, en San Miguel de Allende”.

-¿El negocio de los churros ya no?

“Sí, sí, la estrella son los churros, pero es un restaurante con desayuno, comida y cena”.

-He escuchado que por San Miguel se ven ovnis. ¿Le ha tocado ver algo?

“No, no me ha tocado ver ninguna. Además no soy creyente. Sí creo en ovnis como objetos voladores no identificados, pero no visitas extraterrestres. No es que no crea que hay vida en otros universos, planetas, pero no como la representan. Hay muchos tipos de formas de vidas”.