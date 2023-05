María León asegura que equivocarse en el himno nacional “no la define” como artista

María León admitió que cometió un error contundente al entonar mal el himno nacional; sin embargo, asegura que aprendió de esta experiencia.



María León se volvió objeto de críticas en redes sociales, luego de que se viralizó el momento en el que se equivocó al entonar el himno nacional mexicano en el Harp Helú con motivo del encuentro entre San Diego y San Francisco.

Pese a que la también bailarina se disculpó a través de sus redes sociales, las personas reprobaron el hecho de que no haya podido interpretar un símbolo tan importante de México.

Fue así que María León reaccionó por primera vez a este desafortunado momento y externó su postura ante todas las críticas, además de explicar que fue lo que pasó en ese momento.

María León podría pagar una fuerte suma de dinero o hasta ser arrestada por “cambiar la letra” del Himno Nacional. / Facebook: María León

A través del programa La Saga al lado de Adela Micha, María León externó puntualmente que un error de este tipo no la define como artista.

“Te voy a decir una cosa, llevo ocho años cantando el himno nacional y nunca me hice viral por cantarlo correctamente, este año llevo tres veces que lo canto, lo canté en la NBA, lo canté la semana pasada en los Bravos”.

Así lo dijo María León:

Y agregó: “Cada vez que lo canto me pongo muy nerviosa, por lo que implica, porque la verdad es un compromisote, porque la verdad es un honor… Y siempre he dicho que nadie está exento de cag*rla alguna vez… Nada es excusa, la realidad es que a mí me gusta enfrentar mis errores, la cag* voy, pido una disculpa, aprendo de mi error y sigo adelante, un error no te define… Solamente que soy humana”.

María León destacó que cada vez que canta el himno nacional se pone muy nerviosa. / Facebook: María León

Asimismo, María León reiteró que “le encantaría ser una máquina” para así no cometer errores y así no recibir críticas, pero eso es imposible; sin embargo, usuarios aplaudieron sus palabras.

“Se le perdona a esta chica, tan talentosa”, “Se le perdona todo, es hermosa”, “Una respuesta increíble”, aunque hubo quienes destacaron nuevamente que no es posible que se equivocara si se interpreta desde la infancia.