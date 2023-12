María León confiesa que tuvo una fuerte depresión en 2023

María León, exintegrante de Playa Limbo, como pocas veces, se sinceró en una reciente entrevista con Ventaneando. Confesó el mal que padece desde ya hace tiempo, lo cual preocupó a sus fans pues todo lo que va del 2023 vivió crisis emocionales.

“Estaba pasando por un momento súper complicado. Ahora estoy en uno más leve”, comenzó diciendo la también modelo.

María León aseguró que para tratar su depresión acudió a terapia. Sin embargo, no fue fácil dar el siguiente paso: “Me costó mucho ir a terapia. Yo pensaba que la terapia era para gente que estaba loca y me ha ayudado un montón”.

La cantante asegura que no hay un motivo específico para cuando ataca este mal: “Más que decir quién me rompió o quién me hizo, siento que a veces la vida es pendular. A veces tenemos momentos increíbles y a veces momentos desastrosos del duelo, del luto y a veces no sabemos como estamos y menos como salir.

María León sufrió ansiedad

Aunque ya había tocado el tema en otras ocasiones frente a varios medios comunicación, María León explicó los síntomas que desencadenó por el exceso de estrés.

“Empecé a tener mucha ansiedad y fui al doctor, porque empecé a tener problemas de memoria, taquicardias, y luego me di cuenta de que parecía una situación física. Vamos a llamarle, circunstancia que se llama acidosis tubular renal tipo 4. Viene de un momento de mucho estrés” María León





Está trabajando en su permisividad

Finalmente, la bailarina que actualmente interpretar a Verónica Castro en el musical “Mentiras” narró que para tratar de erradicar su padecimiento. Aseguró que está trabajando mucho en ella.

“Soy una mujer muy complaciente, y cuando las personas complacientes, casi siempre somos mujeres luchonas, vulnerables, nos encontramos con un narcisista y que se aprovecha” María León





La revelación dejó a sus seguidores impactados y con admiración por la valentía de la artista al compartir aspectos personales de su vida.

