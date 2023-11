María Raquenel demanda nuevamente a Sergio Andrade en Estados Unidos

En septiembre de este año, María Raquenel Portillo (antes conocida como Mary Boquitas) confirmó que demandó a Sergio Andrade en Estados Unidos. El proceso inició un mes antes cuando ella, a su vez, enfrentó una demanda en su contra por corrupción de menores.

Recordemos que María Raquenel, Gloria Trevi y Sergio Andrade fueron acusados por delitos de rapto, v10lación y corrupción de menores a finales de los años 90. Los tres estuvieron en prisión, primero en Brasil y luego en México, mientras daba inicio el juicio interpuesto por Karina Yapor en Chihuahua. Como resultado del proceso legal, Portillo y Trevi fueron declaradas inocentes y Andrade fue condenado.

Además, con el paso del tiempo María Raquenel, Gloria y otras jóvenes menores de edad que formaban parte de una especia de “secta” de Sergio Andrade han revelado que fueron víctimas del productor en aquellos años. Recientemente, ambas contaron su historia de abus0 y maltrato. María Raquenel lo hizo en el pódcast, En boca cerrada, y Gloria participó en la serie de la plataforma ViX, Ellas soy yo.

Ahora, María Raquenel tomó acciones legales contra el daño que el productor le hizo:

“Lo contrademandé aquí en Estados Unidos y estoy preparando otras acciones legales también, por supuesto, pero ya, Sergio Andrade está demandado por mí en Estados Unidos”, dijo.

Ahora, reportan que la cantante interpuso una nueva demanda contra el productor que la sedujo a los 14 años y se casó con ella en 1985 cuando tenía tan solo 15 años. Estuvieron casados por cinco años, aunque la relación duró otros 10 años en los que ella ha dicho que sufrió vejaciones, insultos, golpes y abuso.

Mary Boquitas se casó con Sergio Andrade cuando tenía 15 años y él ya era un señor / Instagram: @raqueneloficial

“Creo que la congruencia es importante para poder llevar un mensaje. Mi historia ya no la pude evitar. A mí ya me sucedió lo que me sucedió y ni modo, gracias a eso soy quien soy hoy. Lo acepto y lo asumo”, declaró en entrevista para una agencia de noticias.

“Le agradezco a Dios que al menos soy sobreviviente, que no perdí la vida, y no caí en otras cosas, porque más víctimas han terminado de otra manera, desafortunadamente”, agregó.

Este es el argumento que tiene para hacer esta nueva demanda, aunque señaló que no puede dar más detalles porque agregará más denuncias: “En Estados Unidos es una denuncia civil, la pueden encontrar online. No puedo hablar mucho de este tema porque estamos trabajando para ampliarla, pero se le va a denunciar por los cargos que se le tienen que denunciar”, indicó.

María Raquenel habló de Gloria Trevi y Sergio Andrade en su pódcast, ‘En Boca Cerrada’. / TV Notas

Y aunque por el momento la denuncia es civil, busca entablar una denuncia penal contra Sergio Andrade en Estados Unidos luego de años del caso que los llevó a la cárcel en Chihuahua junto a Gloria Trevi acusada de rapto, vi0l4ci0n y corrupción de menores. María Raquenel permaneció encarcelada por más de cuatro años en tanto iniciaba el juicio: “Estamos haciendo (ella y sus abogados) un análisis de todos los cargos porque son muchísimos para poder establecer la denuncia penal”, dijo y agregó sobre sus días en la cárcel: “Cuando salí de prisión dije: ‘No me voy a vengar de nadie porque no soy una persona vengativa’, No quise poner tampoco ninguna denuncia a mi gobierno que incurrió en irregularidades, dije: ‘Se lo dejo a Dios todo’. Pero hoy entiendo que no es venganza, son actos de justicia, porque la justicia desafortunadamente con Sergio Andrade no fue justa. Entonces las víctimas en general tienen que dejar de ser víctimas y denunciar, abrir la boca y pedir ayuda”.