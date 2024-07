Mariana Echeverria alarma a sus seguidores con impactante mensaje: “Estoy rebasada de la vida”

Hace unas horas, Mariana Echeverría causó mucha preocupación entre sus seguidores al compartir una fotografía junto a un mensaje en el que expresaba estar triste y con mucho “estrés mental”.

A través de Instagram, la presentadora expresó que existen días en los que se siente cansada y muy triste, principalmente cuando está distanciada de su esposo, Oscar Jiménez.

“Sí se vale estar cansada y sentir que todo te rebasa. Me fui el fin de semana porque sabía que venían días difíciles, de mucho cansancio y estrés mental. Estoy lejos de Oscar y eso me quita algo de mi fuerza interior. He guardado sentimientos y situaciones que no he sanado al 100 % y eso hay que sacarlo , expresarlo y sobre todo dejarlo ir” Mariana Echeverría

La expresentadora de ‘Se vale’ relató que estos sentimientos la han inundado desde que comenzó el proceso de mudarse de la CDMX a León. Si bien es consciente de que “los cambios son buenos”, muchas veces pueden llegar a ser abrumadores.

Mariana Echeverría da un mensaje de aliento a quienes se sientan como ella

Echeverría también manifestó que “es válido tomarse 5 minutos” para relajarse y entender que, en ocasiones, no se puede tener todo “bajo control”, por lo que escribió unas palabras de aliento para aquellos que se sientan como ella.

“Así que ánimo a todos lo que están pasando un día cansado , un día triste , un día que sienten que el mundo se les viene encima. Hoy les mando un abrazo a todos ustedes que están pasando por algo . Venga, mañana será otro día. Agradezcamos que estamos vivos y que la vida es solo una así que arriba corazones. Resiliencia”, concluyó.

Su mensaje no pasó desapercibido por los internautas, quienes rápidamente llenaron la publicación de comentarios alentadores para que pronto pueda sentirse mejor.

Mariana Echeverría afirma estar bien

Tras la preocupación que generó su post, Mariana subió una historia en Instagram para aclarar que “no se estaba muriendo”, pero sí se sentía mal y simplemente decidió expresarlo.

“Muchas gracias a todos mis amigos y conocidos que me escribieron, y a los que no conozco que también me brindaron apoyo. No estoy que me estoy muriendo, solo estoy un poco rebasada de la vida”, indicó.

Y finalizó su mensaje resaltando que su vida no era “una tragedia”, al contrario, es “espectacular”, solo que “a veces” no está bien.

“Hay veces que puedes estar triste, puedes estar estresada. También se vale recibir cosas bonitas de la gente. Estoy feliz. Simplemente estoy rebasada por situaciones que ahorita explotaron con todo es estrés. Que se valga también estar así”, concluyó.

