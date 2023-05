Maribel Guardia, en su regreso triunfal al teatro, narra cómo fue que Julián Figueroa se le manifestó

En su cuenta de Instagram, Maribel reveló que ha tenido algunos acercamientos a su hijo, ahora de viva voz lo comenta.

A casi dos semanas de la muerte de Julián Figueroa, su madre, la actriz Maribel Guardia ha decidido retomar sus actividades en teatro pese al dolor por la pérdida de su único hijo.

Y es que recordemos que la actriz se encontraba terminando la función de ‘Lagunilla mi barrio’ cuando fue notificada de deceso de su hijo, el pasado 9 de abril. Suceso que dio pie a presentaciones canceladas, pues Maribel Guardia tuvo que enfrentar su duelo.

En días pasados fue Alejandro Gou, el productor de la obra de teatro, quien dio a conocer que será este viernes 21 de abril cuando Maribel Guardia se reincorpore a la obra de teatro Centro Cultural de Ciudad de México. Y así lo hizo.

Ate su regreso, detalló que no ha sido fácil, pero una vez más debiéndose a su público lo logró: “La verdad hoy me temblaban las piernas antes de venir, pero dije ‘sé que el público quiere que yo esté ahí y voy a hacerlo’

Maribel Guardia podría demandar a funeraria por video de Julián Figueroa / Facebook: Maribel Guardia

Además, de narrar de viva voz el encuentro que tuvo con su hijo en los rezos del novenario:

“Ese abrazo de luz que me dio, me traspasó mi tristeza a otro lugar. Es una tristeza, ya no le tengo miedo a la muerte, porque yo decía ‘no sé que hay del otro lado’, ya sé lo que hay atrás y es una luz, una felicidad y una plenitud. Vi a mi hijo tan feliz y con ese abrazo que me dio de la luz les digo a todos los que han perdido a un ser querido que no tengan miedo. La verdadera vida la tenemos al otro lado y no aquí", finalizó.