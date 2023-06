Maribel Guardia manda tierna felicitación a su madre y le recuerda a Julián: “tenemos un ángel en el cielo”

Julián Figueroa falleció el pasado 9 de abril de un repentino paro al miocardio con tan solo 27 años

En la plena celebración del Día de las Madres, Maribel Guardia no dejó pasar la oportunidad de felicitar a su madre, quien ha sido el pilar de su vida.

Y es que, aunque es el primer 10 de mayo que celebra sin su hijo Julián Figueroa, la famosa no quiso dejar a su madre sin una emotiva felicitación.

Aunado a eso recordemos que Julián Figueroa falleció el pasado 9 de abril de un repentino paro al miocardio, por lo que a poco más de un mes, la actriz se enfrentó con este difícil día en el que tuvo muy presente las palabras de su hijo:

“Decía muchísimas frases, pero yo creo que una muy bonita es la de ‘Dios habita en tu corazón’. Ella siempre ha observado la mejor versión de mí, que yo, muchas veces, no he podido ver. Me acuerdo de que ella me enlistaba un montón de cualidades que yo pensaba que no existían dentro de mí”, apuntó.

Por otra parte, reconoció la excelente labor que su madre logró con ella y es que fue gracias a sus enseñanzas que logró criar a Julián de la manera en la que lo hizo:

“Mimita chula: Feliz día de las madres ‼️ Te amo tanto, te admiro, te respeto, eres mi maestra, mi compañera, mi confidente, mi mejor amiga, mi inspiración, mi remanso de paz”, declaró.

Maribel Guardia y Julián Figueroa bailando en una fotografía compartida por el joven intérprete.

/ Facebook: Julián Figueroa

Asimismo, le agradeció por haberla educado con mucho amor y también dejó en claro que Julián siempre estará presente para ellas:

“Gracias por tomar mi mano cuando era una niña y educarme con tanto amor. Ya tenemos nuestro ángel en el cielo”, concluyó.

Julián Figueroa falleció el pasado 9 de abril a causa de un paro al miocardio.

/ Instagram: @julian_f.f



Internautas reaccionan

Como era de esperarse, los seguidores de Maribel se dieron a la tarea de compartir su impresión al respecto y es que quisieron felicitar a la mamá de la famosa y de igual manera, brindarles una muestra de apoyo:

“Que bueno que todavía vive tu mami aprovecha al máximo”, “Feliz día para las dos mamitas hermosas. Dios las bendiga siempre”, “Adoradas las dos, corazones hermosos”, “Abrazo para ambas!!!”, “Dios te la bendiga con mucha salud y momentos inolvidables!!!”, “Tu mami/hermana debe ser una gran mujer que trascendió su amor y su luz a dos almas hermosas como Maribel y Julián. Solo así entiendo lo hermosos que son”, “Feliz día para las dos. Dios las bendiga”, “Un abrazo enorme”, “Feliz día, te abrazo con mi alma y le pido a Dios que te cuide, proteja y bendiga cada instante, que te dé fuerza para vivir con ese dolor, no tengo las palabras indicadas, solo tengo mucho amor para ofrecerte y decirte que me encantaría darte un fuerte abrazo en persona, espero poder hacerlo muy pronto, por mientras te abrazo a la distancia desde Perú con mucho amor, respeto y cariño”, comentaron usuarios.

El novenario de Julián Figueroa fue celebrado el 19 de abril del 2023.

