Maribel Guardia recuerda las palabras que Julián Figueroa le dedicó por el Día de las Madres

Para Julián Figueroa, Maribel Guardia fue la “mejor mamá del mundo” por todas las enseñanzas y amor que le dio siempre.

A un mes del sensible fallecimiento de Julián Figueroa, Maribel Guardia comparte un video con las palabras que le dedicó el cantante, en su momento, por el Día de las Madres, donde expresó todo el amor y admiración que siempre sintió por ella.

Mediante sus redes sociales, la famosa actriz subió un corto clip con algunas imágenes de su hijo, junto a fragmentos de varias entrevistas donde el joven hablaba de lo que pensaba sobre su madre.

“#felizdiadelamadre Yo recordando las palabras de mi amado @julian_f.f . Dios bendiga a todas las mamacitas”, escribió Maribel.

En dichos encuentros con la prensa, el también actor resaltó que su infancia había sido un “cuento de hadas” gracias a la compañía y esfuerzo de su madre, quien, pese a su trabajo, siempre estuvo presente en su vida.

En diversas ocasiones, Julián Figueroa resaltó que Maribel Guardia había sido una gran madre. / Facebook: Maribel Guardia

“Cada momento que ella tenía libre, me lo dedicaba plenamente. Esas son cosas que realmente se agradecen, para ser artista, era una mujer que, todo el tiempo que tenía libre, lo pasaba conmigo”, indicó.

A la par de eso, también hizo hincapié en la buena relación que tuvieron, pues tenían “muchas cosas en común”, además de que la consideraba una “persona auténticamente buena”, capaz de sentir “empatía” por todas las personas que la rodean.

Julián Figueroa no solo admiraba a su madre por su carrera artística, sino también por su calidad humana. / Facebook: Julián Figueroa

“Decía muchísimas frases, pero yo creo que una muy bonita es la de ‘Dios habita en tu corazón’. Ella siempre ha observado la mejor versión de mí, que yo, muchas veces, no he podido ver. Me acuerdo de que ella me enlistaba un montón de cualidades que yo pensaba que no existían dentro de mí”, apuntó.

Julián Figueroa siempre aplaudió la gran labor que hizo la actriz al criarlo y siempre la denominó como “la mejor mamá del mundo”, agradeciéndole todas las enseñanzas y consejos que le dio.

Maribel Guardia le dedica unas palabras a Julián Figueroa

Previo al video, Maribel Guardia también compartió un emotivo mensaje de dedicatoria a Julián Figueroa, pues justamente el pasado 9 de mayo, se cumplió un mes del fallecimiento del joven.

“Un mes sin ti, intentando sobrevivir. Gracias por darme el honor de ser tu madre, de disfrutar el tesoro de tu corazón, estoy aprendiendo a respirar de nuevo y lo voy a hacer porque sé que estás mejor que yo”, indicó.

Asimismo, dejó en claro que siempre está en sus pensamientos: “tu luz ilumina mis días papito chulo. El trabajo me ayuda a no pensar demasiado, pero a veces lloro en medio del amor que tanta gente me ha dado. Un día a la vez”, expresó.

Este fue el mensaje que Maribel Guardia le dedicó a su Julián Figueroa, a un mes de su fallecimiento. / Instagram: @maribelguardia

