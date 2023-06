Maribel Guardia, tras la tragedia de Julián, cura su dolor de madre: “mi refugio es mi nieto”

A un mes del fallecimiento de Julián Figueroa, Maribel Guardia nos contó cómo fue que convenció a Imelda Tuñón, su nuera, de que ella y su hijo vivieran con ella.

Cuando falleció Julián Figueroa recordé que la primera en venir a darme el pésame cuando murió mi Daniel fue la amorosa Maribel Guardia, y le llamé para darle el pésame y le dije: “que no sepas más de penas, porque no hay palabras de consuelo para una tragedia de esta magnitud”, y Maribel me respondió:

“Tú viviste lo mismo, adorada Shanik, ¿cómo se puede soportar tanto dolor? Explícamelo por favor”. Le respondí: “Volcándote en tu trabajo y siendo dos veces la mamá de tu nieto”. La vi trabajando, ¡bendito trabajo!, a las 7 de la noche en su talk show: Esto ya es Personal, producido por Alexis Núñez, que sale diario por Unicable y en el que la gente le cuenta sus problemas y ella llora.

-¿Por qué lloras?

“Lloro como María Magdalena porque me involucro mucho con los casos y hablo con ellos desde mi punto de vista, desde mi experiencia. Uno ya ha vivido, ha sufrido y mi punto de vista personal es lo único que les ofrezco con todo mi corazón, porque veo que todos sufrimos tanto”.

Maribel Guardia ha dedicado emotivos mensaje a su único hijo, Julián Figueroa / Facebook: Maribel Guardia

-Demasiado sufrimiento; tú te quedaste huérfana de niña...

“El dictador de Costa Rica era mi tatarabuelo, don Tomás Guardia, de donde saqué mi apellido que viene por el lado materno. Mi mamá y mi papá no estaban casados y cuando mi mamá muere a los 46 años me quedé huérfana a los 9, y a esa edad empecé a ver a mi papá, que fue muy amoroso conmigo hasta que gané el Miss Costa Rica”.

¿Qué pasó después?

“A raíz de que gané me ofrecen una beca en Televisa; no quería venir porque tenía un novio en Costa Rica, pero mi hermana Mina, a la que le digo ‘mamá’, me dijo: ‘Aprovecha la oportunidad; si no te gusta, te regresas y aquí te espera una casa’. ¿Cuál casa? Ninguna. Mi hermana se acababa de divorciar y la dejaron en la calle. Y un año después de que llegué a vivir a vivir a México murió mi papá, a los 59 años. Ya aquí empecé a trabajar a los 19 años y a ayudar económicamente a mi mamá. Mi hermana ahora tiene cáncer, le cortaron el seno, ya va por su cuarta quimioterapia y es una maestra de vida, pues nunca la oyes quejándose”

Maribel Guardia enfrenta uno de los momentos más difíciles de su vida, debido a la perdida de su hijo Julián Figueroa, pese a ello no va a retirarse de la actuación / Instagram: @maribelguardia

-Desde que llegaste a México trabajaste con grandes figuras del espectáculo...

“Hice cine y mi primera película fue con don Vicente Fernández, también trabajé con Juan Gabriel (ambos, q.e.p.d.), ellos fueron mis padrinos en palenques”.

-¿Don Vicente nunca intentó besarte?

“Vicente era muy coqueto, pero conmigo fue respetuoso porque cuando mi primera película, doña Cuquita siempre andaba con él y me hice amiga de ella. Cuando empezó mi relación con Joan Sebastian (q.e.p.d.), Vicente y él se volvieron grandes amigos y Vicente nos regaló unos ponis que fueron los primeros caballos que tuvo Julián, se llamaban ‘El Arroz’ y ‘El Frijolito’”.

-¿Cómo te enamoró Joan Sebastian?

“Joan era un seductor encantador. Era un hombre con un gran corazón, muy interesante, pero muy infiel, al final eso acabó con nuestra relación porque es horrible que te pongan los cuernos. Hay mujeres que lo aguantan, pero hay que tener una sangre muy especial para eso y yo no la tengo. Lo amaba mucho pero le dije: ‘Esto no es vida para mí’ y él siempre me decía: ‘te dejo un llaverito’, para que tuviera a mi hijo Julián, mi hijo hermoso”.

Julián fue fruto del amor entre Maribel y Joan Sebastian. / Archivo TVNotas

-Compraste la casa de Gloria Trevi y le hiciste arriba todo un departamento para que tu hijo Julián y su familia vivieran ahí...

“Ellos vivían en una casa muy grande de Julián en Cuernavaca, pero me asusté muchísimo un día que hubo un intento fallido de secuestro, entré en pánico, pero luego pensé: ¿cómo convences a la nuera de que se venga a vivir a casa de la suegra?”.

Ella es Imelda Tuñón, viuda de Julián Figueroa, con quien Maribel lleva muy buena relación. / Instagram: @maribelguardia

-¿Cómo la convenciste?

“Le dije: ‘Ime, ustedes se vienen a vivir a la casa, te juro por Dios que si algún día me tengo que meter a defenderte a ti o a Julián, siempre te voy a defender a ti y no me voy a meter en nada entre ustedes, a menos que me pidan mi opinión’, y se vinieron a vivir conmigo cuando inició la pandemia y la vivimos juntos, hasta el último suspiro de Julián. Después de esta tragedia estamos juntos mi marido (Marco Chacón), mi nuera a la que adoro y a la que incentivé a que tomara clases de actuación porque canta precioso, y mi nieto, al que amo con locura”.

-¿Y ahora qué pasará?

“Mi temor es que un día se quieran ir y lo voy a entender porque tienen que echar sus alas a volar y los amo con toda el alma, pero por ahora mi nieto es mi refugio”, dijo la mujer más amada del medio artístico; te amamos Maribel Guardia.