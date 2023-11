Maribel Guardia recuerda la llamada de su esposo en la que le anunció el deceso de Julián Figueroa

El pasado 9 de abril, el espectáculo mexicano se conmocionó ante el sensible fallecimiento de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia. El actor de 27 años perdió la vida a causa de un infarto agudo al miocardio.

A lo largo de estos meses, la actriz se ha sincerado sobre su lucha constante para sobreponerse por la pérdida de Julián. Incluso, en alguna ocasión confesó que se tomaría una breve pausa de sus compromisos profesionales para tomar terapia psicológica.

Ahora, la celebridad vuelve a abrir su corazón y habla sobre el fatídico día en que su esposo, Marco Chacón, le confirmó el deceso de su único hijo.

En una reciente entrevista para el canal de YouTube de Matilde Obregón, la también cantante comenzó narrando que, ese día, notó que su hijo aparentemente seguía dormido, por lo que le pidió a su nuera, Imelda Tuñón, que lo fuera ver.

“Cuando yo me levanto el domingo Julián no se había levantado y yo andaba a las carreras como siempre. Salgo, le toco la puerta a mi nuera y le dije: ‘¿Y Julián?, me dice: Tía, está en el cuarto, pero creo que no durmió bien. Él tenía un cuarto donde tenía juegos, libros. Tenía una biblioteca entera, le encantaba leer” Maribel Guardia

Debido a la preocupación, decidió marcarle a su pareja para que se asegurara de que todo estaba bien con su hijo. Poco después, su esposo le regresó la llamada y le comentó que, aparentemente, Julián e Imelda habían tenido un problema y mejor fueran a cenar antes de encontrarse con ellos.

“Termina la función, le doy gracias a la Virgen. Mari, mi sobrina, está conmigo, le digo: Mari, parece que se pelearon Julián e Imelda, y Marco dice que no vayamos ahorita a la casa, que vayamos a cenar algo. Claro que ya Marco sabía todo y la pobre Imelda ya había pasado el trago más amargo”, puntualizó.

Al principio, Maribel Guardia creyó que su hijo estaba durmiendo / Instagram: julian_f.f

Maribel Guardia se entera sobre la muerte de su hijo

Durante la conversación, Maribel Guardia admitió que no pudo contener sus emociones al enterarse de la muerte de Julián: “Le hablo a Marco y me dice: Ya vete para la casa, cuando vamos a la mitad le vuelvo a hablar y me dice: Julián está muerto. Agarré el teléfono, lo tiré contra el vidrio, empecé a pegar gritos como loca”, indicó.

Y añadió: “Fue lo más triste, lo más doloroso que me ha pasado en mi vida, y ya llegar a la casa había mucha prensa allá afuera. Yo me meto y a los cinco minutos llegó toda la prensa, pero cuando yo me enteré en las redes sociales ya lo habían publicado”, sostuvo.

Julián Figueroa perdió la vida en el pleno auge de su carrera de cantante y actor. También tenía una linda familia con Imelda Tuñón. Ambos se casaron en 2017 y procrearon a su único hijo en 2018.

Julian Figueroa falleció a casi dos meses de cumplir 28 años

