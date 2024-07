Maribel Guardia revela que no quiere que su nieto sea actor ¿Distanciamiento de Ime Garza?

En nuestro martes de TVNotas hablamos en exclusiva con Imelda Tuñón, quien es protagoniza el musical ‘La rueda de la fortuna’, que se presenta todos los jueves de julio en el Foro Contigo América de la CDMX. Da vida a “Ruth”, mamá de “Obed”, quien es interpretado por su hijo, José Julián Figueroa, a quien tuvo con Julián Figueroa

La actriz nos contó que, tanto ella como su pequeño, están muy felices de trabajar juntos: “Estoy muy feliz y orgullosa de mi hijo y él está contento. Cuando le pregunté si quería salir en la obra me dijo que sí. Hace un personaje chiquito. Es ‘Obed’ y lo van a ver cantar y actuar. Tiene 7 años, canta muy bien. Estoy convencida de que lo trae en el ADN. Aún no tiene técnica vocal, pero es muy afinado”.

“Mi niño no le tiene miedo al escenario y no le gusta que lo corrijan. Como que se enoja (risas). Tiene su carácter. Ya hablé con él. El teatro te da más tablas que ninguna escuela de actuación”.

“Mi tía (Maribel Guardia) está emocionada de que su nieto actúe en la obra. Nuestra relación se fortalecido. Lo que me encanta ella es que es muy sencilla y linda. No le gusta tratar mal a la gente. Eso se lo he aprendido”.

Imelda Tuñón y Julián Figueroa vivían juntos en la casa de Maribel Guardia. / Instagram: @imetunon

Maribel Guardia prefiere que su nieto no estudie actuación por el momento

La noche del pasado 11 de julio se llevó a cabo el estreno de Imelda Garza y su hijo, evento al cual asistió Maribel Guardia. Durante el evento, la actriz ofreció una entrevista a varios medios de comunicación presentes, donde compartió sus pensamientos sobre la carrera de actuación de su nieto.

En dicha charla, Maribel Guardia mencionó que no desea que su nieto se dedique a la actuación siendo tan pequeño.

“No me hace tanta gracia. No, no yo quiero que sea un niñito normal, ojalá que pueda vivir su infancia de la manera más natural posible y ya en un futuro cuando él sea adulto que sea lo que él quiera ser”. Maribel Guardia

Imelda Tuñón, esposa de Julián Figueroa, no piensa dejar a Maribel sola en su duelo. / Facebook: Maribel Guardia/Facebook: Imelda Tuñón



La cantante también expresó que comprende que la experiencia pudo haber sido divertida para su nieto: “Pero bueno, entiendo que ahora fue divertido para él estar con su mamá, porque ama a su mamá sobre todas las cosas y es como algo divertido, pero que sea muy pasajero”.

Guardia destacó que tanto ella como su nuera tienen la conciencia de que la actuación no debería ser una dedicación permanente en esta etapa temprana de su vida.

Maribel Guardia “Creo que ella tiene esa conciencia, ella tampoco quiere que se dedique a esto sino que lo hizo como en vacaciones y que fue divertido para él y es una gran experiencia”.

Maribel Guardia regresó a trabajar luego del fallecimiento de su hijo Julián. / Instagram: @yaespersonaltv

Finalmente, Maribel Guardia enfatizó que, aunque apoyarán al niño en cualquier camino que elija, su prioridad es que disfrute de su infancia y se dedique a estudiar.

“Lo que sea en la vida lo vamos a apoyar, pero ojalá que ahorita se dedique a estudiar y a vivir. Yo siento que la infancia es tan corta y muchos actores obviamente de ahí inician una gran carrera y puede ser el inicio de una profesión maravillosa”. Maribel Guardia

