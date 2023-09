Maribel Guardia se solidariza con Luis Ángel, El Flaco, por el sensible deceso de su hija

El pasado 14 de agosto, se dio a conocer que María Fernanda Robles, hija de Luis Ángel El Flaco (exvocalista de Banda Los Recoditos), había fallecido tras ahogarse en una playa de Mazatlán, Sinaloa.

A un poco más de un mes del terrible suceso, Maribel Guardia confiesa que se sintió muy identificada con la pérdida del cantante, pues le hizo recordar su sentir ante la ausencia de su hijo Julián Figueroa, quien perdió la vida en abril.

En una entrevista con la prensa, la famosa actriz contó que se ha intentado comunicar con el artista para expresarle sus condolencias, sin éxito.

“Le mandé un mensaje privado (en redes sociales) porque no tenía su teléfono. Entiendo qué le pasó como a mí. Recibí miles de mensajes y ahorita, cuatro meses después, sigo viendo mensajes. Digo ‘qué barbaridad, no le contesté a esta persona’”, expresó.

La hija de Luis Ángel ‘El Flaco’ falleció el pasado 14 de agosto, tras ahogarse en una playa / YT: Hoy Día / Instagram: @roblessfernanda @luisangelelflaco

Te recomendamos: Maribel Guardia rompió en llanto al cantar con su hijo, Julián Figueroa en el marco de las fiestas patrias

La también presentadora aprovechó para felicitar la valentía de El Flaco por haber hecho una transmisión en vivo a unos cuantos días de lo sucedido con su hija, ya que, en su caso, “bloqueó” muchas cosas.

“Solo un padre puede entender lo que es perder a un hijo. Él, en medio de su dolor, pudo hacer un en vivo. Yo no sé como le hizo. Yo no tenía ni corazón, ni mente para eso. A uno se le olvida ese día, quién te visitó porque es un shock, es un cambio de vida”, indicó.

Asimismo, señaló que el trabajo es una gran herramienta para motivarse y “levantarse de la cama”, pese al gran dolor que se vive: “El escenario te ayuda”, concluyó.

Julián Figueroa falleció el pasado 9 de abril, a causa de un infarto fulminante / Instagram: julian_f.f

‘El Flaco’ narra cómo se enteró del deceso de su hija

Hace algunos días, Luis Ángel El Flaco abrió su corazón y platicó los difíciles momentos que vivió tras enterarse de lo sucedido con su hija. De acuerdo con su relato, su hijo le mandó un mensaje para que se contactara con él, ya que había una emergencia.

“(Me contestó) Es que me hablaron de que la niña estaba en el mar y no ha salido. Yo llamé a mi hermano Ramón. Le dije: Hay una emergencia. Levántate. Ve a la playa”, señaló en una entrevista para El Gordo y la Flaca.

Pese a que poco después lograron sacarla del mar y llegaron los equipos de emergencia, no pudieron reanimarla: “Fueron a traer una ambulancia a que le dieran los primeros auxilios, pero mi hija tenía rato que se… (se le corta la voz) tenía rato que se había ido. Ya no estaba con nosotros. Ya no había manera de devolverla. Le agarré coraje, siento que el mar me la quitó”, puntualizó.

Te podría interesar: Luis Ángel ‘el Flaco’ narra entre lágrimas cómo se enteró de la muerte de su hija de 21 años