Marie Claire Harp revela que fue víctima de una mala cirugía en su nariz ¿Tiene problemas respiratorios?

Marie Claire Harp, quien participó en la primera temporada de La casa de los famosos México y ha sido invitada recurrente en la segunda, se ha vuelto tema de conversación debido a una revelación personal.

La modelo venezolana confesó públicamente que sufre complicaciones respiratorias a causa de una cirugía estética mal realizada en su nariz. Esta situación ha afectado su calidad de vida, especialmente en momentos cotidianos como el dormir.

La cirugía, que fue realizada hace varios años, no solo impactó su salud física, sino también su bienestar emocional. Marie Claire explicó que la decisión de someterse a esta intervención fue influenciada por las presiones sociales y modas estéticas de la época. Aunque intentó corregir el problema, la mala práctica médica y la respuesta negativa de su cuerpo la llevaron a enfrentar consecuencias inesperadas.

Marie Claire revela que tuvo una mala cirugía de nariz

La también conductora tuvo un encuentro con algunos medios de comunicación, en el cual, de manera muy abierta, habló sobre su cuerpo y cómo ha hecho para mantener una figura espectacular.

Marie Claire Harp “Mucha disciplina. Yo entreno desde los 14 años, digamos que el cuerpo tiene un poco de memoria y, cuando quieres retomar la alimentación y tus rutinas, se hace más fácil. Pero es muchísima disciplina”.

Fue ahí donde confesó que se ha hecho dos cirugías estéticas, siendo la de la nariz la que no salió nada bien, y hasta el día de hoy ha tenido varios problemas respiratorios debido a que dicha cirugía fue mal realizada.

“En mi cuerpo solo tengo los senos hechos, y en la cara una mala rinoplastia. Pero el tema del ejercicio y la alimentación acomoda cualquier tipo de cuerpo. Eso ya no depende de la genética, depende de la disciplina que tengas y las ganas de cambiar tu cuerpo”. Marie Claire Harp

Marie Claire aseguró que lo ha pasado muy mal tras haberse realizado la rinoplastia, ya que a la hora de dormir se le complica demasiado.

“Es terrible, de hecho, no puedo respirar bien. La respiración me cuesta mucho; en las noches es un tema. Cuando participé en Miss Venezuela, una tenía muy presente el tema de la moda. No sé si recuerdan que antes había una tendencia de tener los senos muy grandes y la nariz muy puntiaguda y hacia arriba”, comentó.

La famosa aseguró que dicha cirugía fue la peor decisión que pudo haber tomado: “Empiezas a escuchar a personas que no son las mejores para dar consejos, tienes 19 años y decides hacerte una cirugía que te va a cambiar la vida. A mí, por ejemplo, me la pusieron muy finita; luego me salió una bola de cartílago, y para quitármela sufrí mucho. Me pusieron otra cosa y mi cuerpo la rechazó, y quedó así", reveló.

Finalmente, Marie Claire mencionó que le da mucho miedo someterse a otra cirugía para mejorar su nariz, ya que teme que le vuelva a pasar lo mismo y tenga que volver a sufrir.

“Me da mucho miedo volver a tocarme la nariz. Precisamente, no quiero pasar por el mismo terror que viví en esos años. Sufrí muchísimo”, concluyó.

