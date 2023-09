Marlon Colmenarez traería “cortita” a Wendy Guevara; ¡La influencer lo justifica!

Wendy Guevara, Poncho de Nigris y Sergio Mayer se reencontraron, luego de salir del popular reality, LCDLFM.

Wendy Guevara, Poncho de Nigris y Sergio Mayer protagonizaron un reencuentro, a casi un mes de haber salido de La casa de los famosos México.

Los tres fueron a cenar, así como a un antro, con sus respectivos acompañantes, entre ellos Marlon Colmenarez, quien, por primera vez, convivió con dos líderes del team Infierno.

Días después, Poncho de Nigris se encontró con Nicola Porcella. El regiomontano no pudo contenerse y le contó al peruano cómo la pasaron esa noche, incluyendo la relación entre Wendy y Marlon.

Marlon asistió al reencuentro del team Infierno, junto con Wendy. / Cortesía del artista

Por medio de un en vivo, Nicola reveló qué, según De Nigris, Colmenarez trae “cortita” a Guevara.

“Me contó el Poncho que la Wendy como la tienen amarrada. (…) Me dijo: ‘Uy, no te imaginas, no hizo ni una. A la primera que hace, ya saben quién le dice, -te portas bien- y calladita la dejaron’”, contó Nicola.

Así lo dijo Nicola Porcella:

Pese a que Porcella no mencionó a Marlon, Wendy confirmó que Poncho sí se refería a su actitud con el venezolano.

Sin embargo, dijo que existe una contundente razón por la cual ella se comporta así, frente a su amigo.

“Es que antes, sí me le ponía a Marlon muy tóxica y me bajaba hasta de la camioneta y me iba corriendo yo, por enojarme por m4m4d4s. Con él ya he hablado mucho y ya nos ha pasado muchas veces que me pongo tóxica”. Wendy Guevara

Marlon y Wendy se pondrían tóxicos cuando toman. / Canal 5

Agregó: “Él ya me dice: ’Ya sabes que si te pones tóxica, no mam3s, yo me voy, porque esas m4m4d4s no te las puedo aguantar’. Entonces, cuando tomo, me mentalizo y me pongo más tranquila”.

Kimberly ‘la más Preciosa’ aseveró que no solo Wendy se pone pesada cuando toma, sino también Marlon.

No obstante, los seguidores de la influencer subrayaron que ella siempre va a solapar los malos tratos de Marlon Colmenarez.

Así lo dijo Wendy Guevara: