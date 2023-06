Martha Debayle otra vez es criticada en redes, ahora por pedir que le agradezcan hablar “bien” el español

Aunque hubo muchas críticas en contra de Martha Debayle, muchos de sus fans salieron a defenderla.

Tras dejar atrás la controversia por sus consejos para ser un buen anfitrión, Martha Debayle vuelve a ser criticada en redes sociales por decir que, en lugar de criticar su inglés, deberían agradecer que habla español.

Mediante redes sociales, se ha compartido un video donde la famosa presentadora de radio aseguró que toda la gente que le “ha dado lata” por su forma de hablar inglés, debería de agradecerle por su “perfecto español”, ya que fue la segunda lengua que aprendió.

“Mucha gente me da mucha lata con que ¿por qué hablo inglés como hablo inglés? Yo quisiese aprovechar este espacio, con este alcance, para decir que, por el contrario, deberían de felicitar y reconocer lo bien que hablo español. El primer idioma que aprendí fue el inglés”, apuntó.

Martha reafirmó que su pronunciación en inglés es la correcta, y argumentó que, así como las personas que hablan español desde la niñez no se equivocan, ella no comete errores.

“Cuando tú sabes decir Popocatépetl, pues es imposible que lo digas mal porque sabes decirlo bien. Lo mismo me pasa a mí con McDonald’s. No lo puedo decir mal, porque sí sé decirlo como se dice”, manifestó.

Como era de esperarse, sus palabras no pasaron desapercibidas en internet y muchos internautas no la bajaron de “payasa” y “arrogante”. Incluso sostuvieron que su inglés no era el correcto y solo lo estaba “exagerando”.

“Inmam*ble la vieja”, “Mi primer idioma también es el Inglés y no ando de payasa con McDanulds”, “Su mayor poder es el narcisismo y el cringe multidimensional”, “Igualita que Paulina Rubio”, “Es una ins*frible”, “Que aprenda a hablar primero”, señalaron algunos comentarios.

Martha Debayle fue objeto de críticas y burlas por presumir su “perfecto español” / Facebook: Martha Debayle

Fans de Martha Debayle salen a defenderla

Pese a que Martha Debayle no se ha pronunciado ante su nueva controversia, varios de sus fans no dudaron en salir en su defensa, y decir que la conductora solo estaba diciendo “la verdad”, pues se sabe que ella aprendió español hasta la primaria.

“Pero es verdad lo que dice. Y lo digo porque me pasa a mí”, “Ojalá, los que la critican, fueran más cultos que ella”, “Siempre lo mismo”, “Es algo normal”, “Ya deberían dejar de hablar sobre ella”, “Solo los ignorantes critican a Martha Debayle”, indicaron algunos fans de Debayle.

Algunos fans de Martha Debayle pidieron un alto a las críticas en su contra / Facebook: Martha Debayle

Martha Debayle y sus múltiples controversias

En los últimos años, Martha Debayle ha sido muy criticada en redes sociales por ciertos comentarios que ha hecho a través de diversas plataformas, principalmente, su programa de radio.

Algunas de las más recordadas son: Cuando lloró por el fallecimiento de la Reina Isabel II, la vez en la que quiso enseñar cómo ser un buen anfitrión, aquella ocasión cuando dijo que no hacía radio para “jodidos”, entre otras.

Una de las polémicas más recordadas de Martha Debayle fue cuando quiso enseñar a ser un buen anfitrión. En esa ocasión, aprovechó la situación y sacó sus “calcetines” para latas / Facebook: Martha Debayle

