Maryfer Centeno analiza a Karla Panini recordando a Karla Luna: “Parece que está enojada”

A raíz de que la historia de Karla Panini y Karla Luna se viralizara a nivel internacional, muchos internautas se han encargado de “revivir” diversas entrevistas en las que la exesposa de Óscar Burgos recuerda a la hoy fallecida ‘Lavandera’.

Recientemente, la grafóloga Maryfer Centeno se dio a la tarea de analizar el lenguaje corporal de Panini en una de estas conversaciones.

A través de redes sociales, la también colaboradora de ‘Hoy’ expuso que a la comediante, aparentemente, no le gusta hablar de Luna, pese a que se expresa muy bien de ella.

Karla Panini / Instagram: @kpaninimx

Checa: Karla Panini se arrepiente de tener un hijo con Óscar Burgos, ‘el Perro guarumo': “No fue mi mejor decisión”

¿Karla Panini está enojada con Karla Luna?

De acuerdo con la experta, el lenguaje corporal de la creadora de contenido muestra un “rostro desafiante” cuando le preguntan si extraña a Karla Luna.

“Quiero que veas que es un rostro desafiante, con la ceja totalmente levantada, con los hombros tensos. Cuando hablas de un recuerdo bonito, generalmente, el rostro se convierte en algo más dulce. En este caso, parece que se enoja”. Maryfer Centeno

Si bien enfatizó que la expresión de las personas puede “cambiar” según la personalidad y el momento, Centeno señaló que Panini no luce “nerviosa”, sino enojada en la entrevista.

“Evidentemente, el recuerdo de Karla Luna para Karla Panini no es bonito. No lo digo yo. Lo dice su lenguaje corporal. Busquemos esa congruencia. Agrupemos. No nada más es si movió los ojos, si levantó la mano. Vamos a agrupar, sumar rasgos”, concluyó.

No te pierdas: Karla Panini: Llega a Corea polémica historia con Karla Luna ahora ¡a nivel internacional!

¿Cómo fue que la historia entre Karla Panini y Karla Luna se viralizó internacionalmente?

Hace algunas semanas, una youtuber coreana identificada como Stephanie Soo subió un video en el que compara la historia entre Karla Panini y Karla Luna con la presentada en el K-drama ‘Cásate con mi esposo’.

Esta situación no solo desató criticas y burlas en contra de Panini, también ocasionó que creadoras de contenido de distintos países comenzaran a hablar del asunto en sus respectivos idiomas.

Ante esto, la llamada ‘Lavandera güera’ afirmó que ya estaba acostumbrada a los malos comentarios y hasta pidió “consejos” para aprovechar “su fama mundial”.

Mira: Otro pleito en Hoy: conductores protagonizan discusión en programa en vivo ¡Andrea Escalona los calmó!