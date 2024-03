Maryfer Centeno consiente en exceso a sus perros ¡y ya ni saben caminar!

Si creías que consentir a tus mascotas era un arte, espera a escuchar lo que sucede con los perritos de la grafóloga Maryfer Centeno. ¡Resulta que ni caminar saben!

Así lo dio a conocer su amigo Gustavo Adolfo Infante en su canal de YouTube. Resulta que durante una fiesta, uno de los perritos yorkies de Maryfer decidió hacer pipí en Daniela Parra, la hija de Héctor ’N’. ¡justo en medio de la celebración!

¿La razón? Pues, según cuenta Gustavo, ¡los perros son tan consentidos por Maryfer que no saben ni caminar! Parece ser que los perritos están tan acostumbrados a ser cargados en brazos o transportados en carriola que cuando se les da la libertad de poner las cuatro patas en el suelo, ¡no saben qué hacer!

La anécdota causó risas, pero asustó a Gustavo cuando uno de los perritos no pudo dar un paso ¡y se cayó al instante!. “Le dije a Maryfer: ‘Deja al perro que camine. Déjalo a ver si camina’. Se cayó. No sabe caminar porque no los deja caminar”, exhibió el periodista de espectáculos.

Maryfer Centeno y sus perritos

Es bien sabido que Maryfer Centeno adora a sus mascotas. De hecho el pasado 20 de septiembre de 2023, la famosa grafóloga sufrió la pérdida de uno de sus perritos y con mucha tristeza compartió lo difícil que fue separarse de su compañerito que estuvo con ella durante ocho años.

Yorkie fue la mascota de Maryfer Centeno y su esposo durante ocho años / X: @Grafocafe

A pocas semanas de esa pérdida, Maryfer anunció que había llegado una gran alegría a su vida porque otra perrita de la misma raza llegó a su familia.

En aquel momento, prometió junto a su esposo “educarla lo mejor posible”. “Les presento a Martina. Por supuesto, no sustituye a mi perro y ahora tengo una hija”, confesó.

