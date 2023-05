Maryfer Centeno explica por qué Ginny Hoffman no es creíble

El próximo 10 de mayo será la posible última audiencia para resolver el caso de Héctor ‘N’.



La polémica legal entre Héctor ‘N’ y Ginny Hoffman continúa, luego de que se diera a conocer que tendrá su posible última audiencia el próximo 10 de mayo.

Recordemos que Héctor ‘N’ se encuentra en prisión preventiva esperando la resolución de su caso, luego de que fuera detenido el 15 de julio de 2021, por presunto abuso sexual a su hija Alexa Parra, hija también de Ginny Hoffman.

Sin embargo, Maryfer Centeno, quien no es la primera vez que se pronuncia ante este caso, sostiene que Ginny Hoffman sigue sin conectar con la gente, debido a que su lenguaje corporal termina siendo contradictorio.

Ginny Hoffman acusa a Héctor ‘N’ de haber abusado a su hija. / YouTube: Berenice Ortíz

Fue en una entrevista reciente, en la cual Maryfer Centeno reveló que la actriz sigue sin poder conectar con el público.

“Vean la sonrisa y los ojos le están brillando, abre los ojos, alguna vez tu mamá te dijo cállate mi amor y se te quedó viendo fuertemente, a mí me recuerda esa mirada, ahora la boca, la tensión, se contiene y al mismo tiempo muestra sarcasmo e ironía”, comentó Maryfer Centeno.

Héctor ‘N’ se encuentra en prisión preventiva desde julio de 2021. / Facebook: Héctor Parra

La grafóloga explica que Ginny Hoffman no siente lástima por Héctor ‘N’ sino coraje.

“Parece que cuenta un recuerdo alegre, enseña los dientes muestra coraje, ella se defiende a lo que cree es un agravio. El verlo me causa lástima, dice, pero ve la expresión es de coraje, no de lástima”, comentó Maryfer Centeno.

Ginny Hoffman no logra conectar

“Por qué no logra conectar Ginny Hoffman porque no es congruente lo que dice con palabras, esas micro expresiones, su actitud es desafiante, independiente de quien tiene la razón jurídica, el problema de Ginny es que no puede conectar porque cuando ella hace estas expresiones, como el mentón levantado se aleja todavía más, como si fuera superior”.

“Una sonrisa social y fingida” es otra de las expresiones que llamó la atención a Maryfer Centeno, quien considera que considera es una actitud atípica, pues pareciera que se va a carcajear.