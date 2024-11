Maryfer Centeno se defiende de Mr. Doctor y ¡lo hace responsable de cualquier daño que llegue a sufrir!

Luego de que el influencer, conocido en el mundo del internet como Mr. Doctor, hiciera un video acusando a Maryfer Centeno de querer “limitar su libertad de expresión”, la famosa grafóloga se defiende y le recuerda todos los insultos que ha hecho en su contra.

A través de TikTok, la también colaboradora de ‘Hoy’ insistió en que el creador de contenido la ha violentado en sus redes sociales. También aseguró que, al igual que ella, muchas mujeres han sufrido de maltrato verbal y hasta de acoso de su parte.

Maryfer Centeno

“Lo que tú estás haciendo se llama violencia de género. Te voy a poner un videito y me dices cuál es el sustento científico de llamarme pe… Una cosa es la libertad de expresión y otra es la violencia. No nada más es por mí, hay muchas mujeres que tú has acosado en la BUAP”