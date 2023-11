Maryfer Centeno sufre accidente; este es su estado de salud

Maryfer Centeno publicó un angustiante video que dejó a sus seguidores preocupados por su salud. Hace unas horas, la querida experta en lenguaje corporal usó sus redes sociales para mostrar las consecuencias que le dejó un accidente que sufrió.

Aún afligida por lo que le pasó, Maryfer relató que sufrió un desmayo nocturno y se golpeó severamente en el rostro, así que mostró los moretones y heridas en la boca por la caída.

“Me desmayé, vean nada más. Los dientes los tengo deshechos. No se ve tanto aquí. Todo mi tratamiento de alienadores valió gorro”, indicó.

Según Maryfer, el desmayo sucedió después de sentirse mareada en el baño de su casa y aunque estaba acompañada por su esposo, no pudo hacer mucho por ella: “En la noche me desperté y le dije a Carlos (su esposo) ‘me siento mareada’, me dijo, ‘te acompaño al baño’ y le dije ‘no, no’. Llegué al baño, vi el lavabo y de lo demás ya no me acuerdo. Lo que sigue es que vi a Carlos y otra vez me desmayé”, relató.

¿Qué provocó el desmayo de Maryfer Centeno?

No es la primera vez que Maryfer sufre un desmayo; en febrero pasado también pasó por un susto similar, así como en mayo en pleno foro del programa Hoy y eso le hizo hablar sobre la epilepsia que padece, así como un posible rasgo del Síndrome de Asperger, aunque este no ha sido del todo diagnosticado por un médico, según ella ha dicho.

Maryfer Centeno se desmayó en Hoy hace unos meses / Instagram: @maryfer_centeno

Según la grafóloga, esta vez el desmayo no fue consecuencia de la epilepsia que padece desde joven, pues considera que ya no la padece: “Yo tengo tendencia a desmayarme, pero ya no tengo ninguna enfermedad, porque cada año me hago mi encefalograma”.

Esta revelación dio de qué hablar en los comentarios porque los internautas expresaron que la epilepsia no tiene cura, una información que avala el Centro Aura de México y dice: “No existe una cura conocida para la epilepsia. Muchas personas pueden vivir sin convulsiones con el tratamiento adecuado”.

Maryfer Centeno dice que ya se curó de epilepsia y provoca reacciones en redes / TikTok

Para ella tiene más relación con que ahorita tiene una rinofaringitis y casualmente el desmayo que sufrió antes también se dio cuando estaba enferma de gripe: “No entiendo por qué cuando me enfermé en febrero me desmayé, y ahora que me volví a enfermar me desmayé (otra vez). Y aparte todavía tengo la presión muy baja”.

Finalmente, Centeno dijo que se sentía mejor luego del desmayo y tiene una buena actitud: “Ahorita me dicen que me veo súper pálida, pero ya hasta puedo hacer un video, ya es ganancia”.