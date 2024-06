Maryfer Centeno toma radical decisión tras polémica de Nodal y Ángela Águilar

La reciente confirmación del romance entre Christian Nodal y Ángela Aguilar ha causado revuelo en las redes sociales, donde los internautas revivieron viejas publicaciones de Cazzu. En una de ellas, Ángela Aguilar había reaccionado a una foto de Nodal con su ex, escribiendo “fan de su relación”. Este momento se volvió viral y desató una ola de memes y comentarios en redes sociales.

De fan a novia: el comentario de Ángela Aguilar que se volvió meme

El fenómeno en redes no se hizo esperar. Ahora, los internautas han empezado a utilizar la frase “fan de su relación” para bromear sobre las parejas de famosos que les gustaría ver juntas, en referencia a la transformación de Ángela de fan a novia de Christian Nodal.

Ángela Aguilar y Christian Nodal juntos en el escenario

Maryfer Centeno anuncia radical decisión

En medio de esta polémica, la grafóloga y analista del lenguaje corporal, Maryfer Centeno, quien ha estado muy pendiente de la situación y ha compartido varios videos analizando a Christian Nodal y Ángela Aguilar, tomó una decisión importante.

“He decidido que ya no voy a presumir a mi esposo. Ya no quiero que nadie diga ‘ay qué bonita relación o ‘soy fan de tu relación’, porque estas cosas, a estas alturas, ya me parecen verdaderamente aterradoras”, comentó Maryfer Centeno en un video en su cuenta oficial de TikTok.

yo sé q esculpa de nodal pero tmb no mames ángela aguilar RIDICULA no le da vergüenza siempre cuidado con la fan de tu relación https://t.co/TmmWZ37Hq3 — 𐀔 (@violen7a) June 11, 2024

Los internautas no tardaron en reaccionar, escribiéndole “fan de tu relación” en los comentarios. Maryfer respondió con un rotundo “No por favor no”, en relación a su matrimonio con Carlos Marín.

¿Quién es Carlos Marín?

Aunque Maryfer Centeno prefiere mantener su vida privada lejos del ojo público, se sabe que lleva ocho años casada con Carlos Marín. En una ocasión, Maryfer reveló que tenía 18 años cuando conoció a su esposo, y lo considera su único y primer amor.

“Iba a cumplir 19 años cuando te conocí y hoy eres parte de mí. Hace ocho años fue la boda por el civil, una semana después la boda por la iglesia. Mi primer y único amor, Carlos Marín. Ni siquiera teníamos sueños o ambiciones, solo nos amábamos y eso era todo”, escribió en X con motivo de su aniversario.

Maryfer expresa constantemente el gran amor que siente por su esposo y lo considera un pilar fundamental en su vida.

