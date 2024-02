Matías Novoa habla como nunca del ab0rt0 de Michelle Renaud: “No tenía movimiento ya el bebé"

A finales del mes de enero de este año, Michelle Renaud y Matías Novoa anunciaron la llegada de su primer bebé juntos a través de sus redes sociales.

Luego de varios rumores sobre que la actriz estaría embarazada, ella bromeó con la prensa que tendría colitis. No obstante, más tarde confirmó que sí está esperando un hijo de su actual pareja, Matías Novoa. ¡Están más que felices!

Michelle Novoa revela que perdió un bebé antes de su embarazo

Las cosas no habrían sido miel sobre hojuelas, pese a que la histrionisa siempre manifestó su deseo por volver a convertirse en madre. Cuando lo logró, sufrió una desafortunada situación.

Ambos actores han revelado diversos detalles de su bebé; confirmaron su género, así como el nombre que le pondrán cuando le den la bienvenida. ¡Es un niño!

Cabe señalar que tanto Michelle como Matías tienen un hijo cada uno de relaciones pasadas. Aunque ahora todo es color de rosa en su matrimonio y embarazo, la actriz abrió su corazón y reveló que perdió un bebé antes de su actual embarazo.

Michelle y el hijo mayor de Matías conviven / Instagram

Esta fuerte revelación se dio en el pódcast Me late ser humano, el cual es conducido por Irán Castillo y Pepe Ramos. La actriz compartió que ella y Matías tuvieron una pérdida meses antes de anunciar su embarazo.

“Nos quedamos embarazados y cuando les contamos a los niños, la reacción fue tan increíble. (El hijo de Matías Novoa) corría. Nos daba las gracias y lloraba. (Mi hijo) brincaba y decía: ‘Voy a tener un hermano’. Se abrazaban entre ellos. Yo decía: ‘Wow’. Sentía una plenitud. Desafortunadamente, lo perdimos y lo compartimos con los niños tal cual”. Michelle Renaud

¿Cómo vivió Matías Novoa el ab0rt0 de Michelle?

Como era natural, esta situación fue un golpe muy fuerte para Matías y Michelle. Por esta razón, el actor dio a conocer cómo vivió estos momentos de tristeza cuando se enteró de que había perdido un bebé con su actual esposa.

A través de una entrevista para el matutino Hoy, el chileno expresó lo feliz que está por convertirse en papá por segunda ocasión. Sin embargo, todo se tornó emotivo cuando el actor expresó su sentir al revelar cómo vivió la pérdida del bebé con Michelle Renaud, previo a confirmar este embarazo.

“Estoy muy contento, feliz. Es algo que ya veníamos platicando con Mich, que era un proyecto de vida, y se logró. Nos mandaron del universo un bebé hermoso que está creciendo. Bebé va a cumplir seis meses ya y. Si sacas la cuenta, estará para finales de junio. Espero que sea géminis como yo, que nazca antes del 21. Por ahí están las fechas y probablemente lo tengamos fuera de México”. Matías Novoa

Luego de que Michelle confesó que sufrió un ab0rto, Matías habló como nunca de este suceso y externó cómo fue que se enteraron de que su bebé ya no tenía vida.

Matías Novoa “No fue fácil, teníamos… un bebé. Ves que los primeros tres meses son los más complicados y hay que tener ciertos cuidados, y ya cuando nos dieron la noticia, lo fuimos a ver al ultrasonido y no tenía movimiento ya el bebé”.

Finalmente, Matías Novoa manifestó que ese momento no fue nada fácil. Sin embargo, él tuvo que ser muy fuerte para ser el respaldo de su ahora esposa y así ninguno de los dos se fuera para abajo.

“A mí se me derrumbó todo. No sabía ni qué pensar. Yo quedé en shock y de repente reaccioné y nada más quise apoyar a Michelle. Pasamos todo ese duelo, que no fue fácil, y luego ya dijimos: ‘Vamos, lo vamos a lograr”, agregó.

Así lo dijo Matías Novoa:

Sin duda, fue un momento verdaderamente complicado para ambos histriones. No obstante, la llegada de su pequeño les alegró la vida, dado que están más que emocionados de darle la bienvenida muy pronto. ¡Enhorabuena!