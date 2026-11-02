Mauricio Mancera habla por primera vez sobre su orientación sexual, ¿es gay?: “La gente va a opinar lo que quiera”

Mauricio Mancera no se ha librado de las especulaciones sobre sus preferencias sexuales, ya que hasta el momento no se ha casado ni se le conoce novia. Sin tapujos, refiere: “No me importa. Hay muchos casados de quienes de todas maneras especulan. De solteros que hablan. La gente va a opinar lo que quiera opinar y eso no está en mis manos, ni me quita el sueño”.

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¿Mauricio Mancera tendría miedo de revelar que es gay? Así responde a los rumores sobre su sexualidad

Le preguntamos a Mauricio Mancera si, en caso de que fuera gay, lo diría abiertamente y contestó: “Sí, no tendría ningún problema”. Tampoco le importan los prejuicios familiares.

Mauricio Mancera “Mi hermano es homosexual y no hay ningún problema. Toda la familia lo acepta, se le respeta, es un miembro más como cualquier otro. No tengo ningún tema al respecto. Hay esa apertura, ya estamos en 2026. No creo que haya un tema para nadie”.

En abril pasado, el conductor denunció amenazas, las cuales detalló: “Lo subí a redes para que hubiera evidencia, en caso de que ocurriera algo, que afortunadamente no pasó. Esta persona le escribía a mi equipo de management y mandaba correos con amenazas muy explícitas”.

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Mauricio Mancera denuncia amenazas en redes sociales

¿Qué amenazas de muerte recibió Mauricio Mancera y por qué sus padres temieron por su vida?

Mauricio Mancera contó: “Me amenazaba con matarme, pero el lenguaje que utilizaba se veía como que era una persona que no estaba tanto jugando. En redes sociales uno siempre recibe comentarios, tanto buenos como malos, pero aquí sí había ya un lenguaje que me sacaba de onda, por eso lo hice público. Se pusieron en contacto conmigo las autoridades, pero como no era a mi correo, ya todo se canalizó a mi equipo”.

Sobre qué ha ocurrido con el caso, refirió: “No supe, ya no quise preguntar nada, si dieron con esa persona. Me imagino que era muy fácil, porque venía el correo electrónico y todos tienen un IP que puede seguirse, pero ya no me involucré. Yo pedí no saber, para no contaminarme, porque es muy fácil en momentos oscuros irte a lugares mentales complicados, o que alguien pasa y tú dices: ‘No vaya a ser’. Le dije a mi equipo: ‘En caso de que sigan llegando amenazas, háganmelo saber’, pero ya cuando ellos se pusieron de acuerdo con las autoridades, ya no di pie con bola. Me imagino que muchos casos se dan por temas mentales y que era un tema que por ahí iba, por las cosas que escribía. En mi casa hay seguridad”.

Su familia se angustió. “Lo tomaron mucho peor que yo. Mis papás estaban muy preocupados, me agobiaba verlos así. En su cabeza era todo un equipo de personas contra mí. Ellos no viven en la CDMX, pero les dije que estuvieran tranquilos. Si yo hubiera sentido que mi vida estaba en riesgo, me hubiera ido del país. Por salvaguardar mi integridad me iría a donde tuviera que ser”.

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¿Por qué Mauricio Mancera se hizo una prueba de embarazo por miedo al cáncer testicular?

Por otra parte, hace unos meses Mauricio Mancera preocupó al revelar que se aplicó una prueba de embarazo para detectar algún tipo de cáncer testicular, pero para su mala suerte, un error le hizo pasar los minutos más difíciles de su vida.

“Primero me zurré, porque en la primera prueba de embarazo no hice pipí donde debía. Esperé los minutos que te indican y, al final, no hubo ningún cambio. Después me di cuenta de que no le había atinado al lugar (ríe). Luego pedí otra prueba y ahora sí lo hice bien” Mauricio Mancera

Agregó: “Me puse mal. En ese instante vi pasar mis momentos felices y tragedias frente a mis ojos. Fue una experiencia que duró minutos. ¡Qué angustia!”. Y con un tono bromista, contó: “Fueron los 3 minutos más largos que se puedan imaginar. Estaba casi seguro de que no iba a salir nada. No me sentí bultos, pero uno nunca sabe. Justamente para eso son las pruebas. Cuando salió negativa, supe que no iba a ser papá y que no tengo ninguna enfermedad”.

Foto: Redes sociales

Su inquietud aumentó por ver un video en redes sociales y lo obligó a indagar en el tema."Vi en TikTok un caso real de un chavo, quien se sintió un bulto en el testículo. Entonces, su compañero, que estaba estudiando para medicina, le dijo: ‘Hazte una prueba de embarazo. Hay una hormona que, a través de estas pruebas, detecta diferentes tipos de cáncer testicular’, y al hacerse la prueba salió positivo”.

“Me sorprendió la repercusión que tuvo haber tocado temas médicos. Por ejemplo, cuando compartí que me quité senos por estar muy chichón, creí que la gente me iba a acabar (en redes sociales). Sin embargo, no fue así. Salieron más casos de personas que viven lo mismo que yo. No era el único”. Confesó el motivo por el que decidió quitarse volumen de los pechos.

Mauricio Mancera “Ojalá hubieran sido pectorales. Más bien tenía pura grasa. Se me veían chichis de gorila vieja. Me quitaron 480 gramos de grasa. En ese momento me enteré de que esa grasa me la hubieran podido haber inyectado, hacer pectoral en forma de músculo en los senos, pero ni sabía de eso”.

¿Mauricio Mancera estuvo en riesgo de sufrir un infarto? Revela lo que descubrió un cardiólogo

Mauricio Mancera además, vivió con preocupación otro diagnóstico. “Un día vino un cardiólogo y me dijo: '¿Te haces un ultrasonido de corazón al aire?’, y les respondí que sí. En ese instante el doctor me comentó que tenía mucha grasa en el corazón.

Al día siguiente, fui a su consultorio, me hice los análisis correspondientes y salí con el colesterol elevado. Cabe mencionar que anteriormente me hice un electro y no había tenido problemas. Pero una cosa era el corazón palpitar y otra muy diferente el colesterol, con la grasa alrededor del corazón. El médico me dijo que, si no me hubiera revisado, a los 50 años me hubiera dado un infarto cerebral”.

Finalmente, con respecto a las burlas que recibió por parte de los cibernautas tras compartir su experiencia en temas de salud, dijo:

“Me valen las burlas. Compartí un dato que a mí me sirvió. Con que le haya servido a una persona, me quedaré con eso. Mucha gente, e incluso doctores, dijeron que era una tontería. La reacción de las personas no está en mis manos y tampoco me quita el sueño”. Mauricio Mancera

¿Es verdad que una prueba de embarazo puede detectar cáncer testicular? Urólogo explica cómo se diagnostica

“El cáncer de testículo no se detecta por pruebas de orina ni por pruebas de embarazo. Eso es falso. No hay urólogo que, ante una sospecha de tumor testicular, solicite una prueba de embarazo. Sería algo completamente erróneo. Este cáncer se diagnostica mediante la química, la sospecha diagnóstica por ultrasonido y el estudio de laboratorio, que involucra 3 marcadores tumorales diferentes”.



“La prueba de embarazo y los marcadores tumorales tienen en común que miden la fracción beta de gonadotropina coriónica humana. Pero eso no quiere decir que, en un contexto clínico, urológico o ante una masa testicular sospechosa de cáncer, nosotros tomemos una prueba de orina para ver la cantidad de gonadotropina coriónica humana para detectar el cáncer testicular”.



“Es verdad que tanto hombres como mujeres tenemos la hormona de la gonadotropina coriónica humana, que tiene distintas fracciones: la alfa y la beta. La que utilizamos para detectar cáncer testicular y la que se usa para el embarazo es la beta. Sin embargo, eso no significa que por no tener una fracción beta elevada por estudios sanguíneos, en el caso de los hombres, se descarte un tumor testicular”.



“El hecho de que esta prueba esté hecha con un marcador que podría detectar el cáncer testicular no significa que ese sea el estudio de elección para la detección de esa enfermedad”.

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