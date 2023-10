Maya Nazor habría respondido a Santa Fe Klan tras sus polémicas declaraciones: “El niño no es su prioridad”

Hace unos días, Ángel Quezada, mejor conocido como Santa Fe Klan, se sinceró en una entrevista con Yordi Rosado, en la que habló un poco de su hijo, producto de su relación con la influencer Maya Nazor.

El rapero aseguró que muchas de las veces se siente solo, dado que su expareja solo le permite ver a su hijo cuando ella lo decide.

Las declaraciones del también compositor dieron mucho de qué hablar, razón por la que acaparó titulares.

Maya Nazor respondería a Santa Fe Klan tras declaraciones en la entrevista con Yordi

Como era natural, Maya Nazor habría reaccionado a las polémicas declaraciones Santa Fe Klan.

La influencer recalcó que Ángel no considera prioridad a su familia, ya que solo le interesa el trabajo y las mujeres.

Recordemos que en la edición de este martes en TVNotas, captamos a Santa Fe gastando más de medio millón en compras en algunas tiendas de Polanco.

“El papá de mi hijo lo viene a ver cada que a él se le antoja, jamás lo he negado verlo. No opinen si no saben. Luego queda de venir a una hora y llega 5 horas después y el niño esperando”, escribió en su cuenta de X.

Agregó: “El niño no es su prioridad y él lo sabe, primero está su trabajo y las mujeres, su familia nunca fue prioridad, por eso nos separamos, así que dejen de tirar...”.

Así lo habría dicho Maya Nazor:

Sin embargo, las posibles críticas pudieron ser motivo para que la joven borrara sus publicaciones. Aunque, las capturas de sus posteos ya están circulando por la plataforma de TikTok.

Al momento, la joven solo dejó un mensaje a sus seguidores, en el que subrayó que la mayoría de las personas crítica sin conocer la realidad.

“La gente siempre opina de temas ajenos sin saber la realidad”, publicó.