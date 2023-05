Mayeli Alonso se lanza contra Lupillo Rivera luego de que revelara que ella “no le firma el divorcio”

De acuerdo con Lupillo Rivera, Mayeli Alonso y él siguen siendo “marido y mujer”, no obstante, ambos han tenido ya otras parejas aún estando casados.

Hace unos días, Lupillo Rivera reveló en entrevista para El Gordo y la Flaca que Mayeli Alonso aún no le firma el divorcio, razón por la cual no se pudo casar con Giselle Soto, de quien también ya se ha separado.

Soto y Rivera hicieron oficial su relación en septiembre de 2020, sin embargo, nunca se casaron, según confirmó Lupillo, quien culpó a Mayeli Alonso de ese hecho. Aunque se mostró esquivo al exhibir que no ha querido firmarle el divorcio, al final, lo admitió ante los micrófonos del mencionado medio.

Por su parte, las reacciones de Mayeli Alonso no se hicieron esperar y, a través de sus redes sociales arremetió contra el ‘Toro del Corrido’ y lo acusó de “odiarla”, de ser machista y de oponerse a sus diversos emprendimientos.

Mayeli Alonso responde a la acusación de Lupillo Rivera / Instagram: @mayelialonsooficial

Mayeli Alonso se va con todo contra Lupillo Rivera

La participante de Rica, Famosa, Latina, se lanzó contra su ex, luego de que él la balconeara. Fue así como, recién publicó en sus historias de Instagram una breve explicación respecto de lo que destapó Lupillo Rivera apenas el 11 de mayo.

Mayeli Alonso respondió a Lupillo Rivera a través de sus redes sociales / Instagram: @mayelialonsooficial

Mediante la dinámica de preguntas de la red social, la empresaria dio su versión de los hechos: “Yo a lo largo del tiempo me di cuenta que él nunca estará para mí y nunca espero nada de él”, dijo.

Y continúa: “Mi superación y emprendimiento (lo) hicieron odiarme de una manera inexplicable desde que vivía con él, por más que yo traté de estar bien. Su machismo nunca lo dejará hacer lo contrario, él sabe que por más cosas que él me haga, nunca le haré daño ni le quitaré nada ni le diré cosas a mis hijos para que no lo quieran”, sentenció Mayeli Alonso.

La participante de Rica, Famosa, Latina exhibió a su ex / Instagram: @mayelialonsooficial

Y finalizó: “Todo lo dejo en manos de Dios y que algún día pueda verme y al menos no odiarme y perdonarme por superarme y no ‘ocuparlo’ para nada después de todo el daño que me hizo. Aun así, lo respeto y le deseo lo mejor siempre,” escribió.

Mayeli Alonso y Lupillo Rivera fueron pareja de 2006 a 2019. Y cabe señalar que, la empresaria respondió de forma ambigua la acusación del cantante de regional mexicano, es decir, que no confirmó si es verdad que no le ha querido firmar el divorcio.