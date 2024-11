Memo Aponte revela que ha intentado atentar contra su vida tras acusaciones de su exnovia Shadia Haddad

La relación entre Memo Aponte, conocido actor de doblaje, y la influencer fitness Shadia Haddad ha sido puesta en el ojo público tras las fuertes declaraciones de ella en su cuenta de TikTok.

Haddad compartió que Aponte la habría ocultado durante toda su relación para aparentar estar soltero y así poder acercarse a otras mujeres. Las acusaciones no quedaron ahí. Shadia relató que descubrió múltiples infidelidades de su entonces pareja, especialmente cuando, para una fiesta de Halloween que ambos organizaron, él creó un grupo de WhatsApp exclusivo con mujeres, dejándola fuera.

“Ahora sí, ya no puedo. Solo quiero decirles que sé que hay muchas chavas y niñas con las que sé que mi exnovio me fue infiel. Solo les quiero pedir que, por favor, ya no me escriban, porque, la verdad, sí me está doliendo mucho”, explicó Shadia.

Haddad asegura que estos comportamientos ocurrieron en varias ocasiones a lo largo de su relación, provocando sentimientos de humillación y decepción.

La influencer manifestó que al descubrir el grupo secreto de Aponte, se sintió profundamente herida por la falta de respeto y la poca transparencia del actor. Estas declaraciones generaron gran polémica en redes, donde los usuarios expresaron su descontento y rechazo hacia el comportamiento de Aponte.

Memo Aponte reacciona a la controversia con Shadia Haddad y admite pensamientos autodestructivos

A raíz de la viralización de las acusaciones de Haddad, Memo Aponte decidió hacer un live en su cuenta de Instagram para compartir su versión de los hechos. Con una actitud visiblemente afectada, Aponte confesó que ha tenido días oscuros y que ha considerado atentar contra su vida debido a las críticas y al “hate” que ha recibido en redes sociales.

“La verdad es que he pasado por días muy complicados, muy oscuros. Hace unos días quise renunciar a mi propia vida”, confesó el actor. “Agradezco a mis amigos que estuvieron en un momento muy complicado y vinieron a ayudarme, pero vivir una vida odiado por todo el mundo es horrible; ya me cansé”, añadió.

Durante el live, Aponte habló sobre los problemas que atravesó con Shadia durante su relación, revelando que las discusiones eran frecuentes y que la convivencia fue complicada: “Yo no tenía por qué pagarle una renta, sus comidas, su vida, comprarle un perro, un teléfono, llevármela de viaje, nunca fue mi obligación”, enfatizó. Asimismo, Aponte explicó que sentía que el amor se había perdido y que la relación se había tornado tóxica.

El mensaje de Memo Aponte sobre el acoso en redes y su lucha emocional

Aponte utilizó la transmisión en vivo para compartir el impacto emocional que las recientes acusaciones han tenido en su vida: “Estos días han sido muy tristes para mí. No puedo creer que esta persona haya utilizado esto para manipularme”, comentó el actor.

En un mensaje dirigido a Shadia, Aponte expresó que, si la intención de su exnovia era verlo mal, ella había logrado su propósito: “Si te hace feliz que el día de mañana renuncie a mi vida, que ya no esté, que no sea feliz, está bien. Yo no te voy a hacer lo mismo”, declaró visiblemente afectado.

El actor concluyó su mensaje asegurando que su situación actual es insostenible debido al constante acoso en redes y al juicio público que enfrenta.

“Basta de que me traten así, si el día de mañana ella escala las cosas, yo se los digo desde ahorita, no voy a estar aquí, porque vivir una vida donde te juzgan sin conocerte es horrible”, expresó Aponte en su mensaje final, pidiendo a sus seguidores que respeten su espacio y su proceso emocional.

