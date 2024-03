Mhoni Vidente hace fuerte revelación de Thalí García por su escándalo con Telemundo

La controversia de Thalí García y Telemundo ya llegó a oídos de Mhoni Vidente, quien se enteró de que la actriz denunció en sus redes sociales los supuestos abusos que ha vivido por parte de Telemundo.

Recordemos que la actriz de El señor de los cielos manifestó que fue dr0g4da y secuestrada por parte la producción de La casa de los famosos, así como expuso pruebas de que am3n4zaron a su esposo, Felipe Aguilar Dulcé.

Twitter

Te puede interesar: Thalí García expone pruebas de las presuntas amenazas de Telemundo ¡Hay audios y capturas!

¿Qué dijo Mhoni Vidente de Thalí García y Telemundo?

Tras enterarse de esta fuerte polémica, la cubana utilizó el tarot para hacer fuertes predicciones de Thalí García en el futuro. Con carta en mano, Mhoni Vidente comentó en qué terminaría la fuerte disputa entre García y Telemundo, luego de que se escapó del reality La casa de los famosos.

Logo de Telemundo y Thalí García posando / Redes sociales

No te pierdas: Jimena Gállego, conductora de LCDLF, reacciona a las acusaciones de Thalí García contra Telemundo

De acuerdo con la pitonisa, Thalí terminará divorciándose de su esposo Felipe, ya que él ya no confiaría en ella luego de mostrar una fuerte atracción hacia Lupillo Rivera en La casa de los famosos. Además, la histrionisa no volvería a trabajar con Telemundo, pese a que llegarían un acuerdo. ¡La televisora ya no la querrá más en sus filas!

“La Thalí ya va corriendo para divorciarse, porque el hombre ya no le tiene confianza porque vive de ella…. (Telemundo) Ya no la quieren”. Mhoni Vidente

Por otro lado, Mhoni destacó que “sí hay algo turbio en Telemundo”, ya que diversas celebridades se han quejado de sus maltratos, tal como Ivonne Montero y Niurka.

Facebook

Mira: Niurka apoya a Thalí tras su denuncia a Telemundo: “La defiendo porque me identifico”

Eso no es todo, la pitonisa comentó que la psicóloga que está dentro del reality “los estimulaba a pelearse y que lo primero que le dijeron (a Thalí fue): ‘Tú te vas a pelear con Maripily’. O sea muy montado todo. Ahí está perdiendo mucho Telemundo”.

Finalmente, la vidente opinó que para que estos problemas terminen en la empresa de Miami deben decir adiós a Sandra Smester, quien está a cargo en Telemundo.

“Llegó a Telemundo y que de la ching*da todo. Muy mal, problema Telemundo”. Mhoni Vidente

Al momento, Thalí García no se ha pronunciado respecto a algún acuerdo con Telemundo, así como un posible divorcio de su esposo.

Así lo dijo Mhoni Vidente: