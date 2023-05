Mhoni Vidente le hace una advertencia a Shakira; podría haber una jugada maestra de Piqué

Según las predicciones de Mhoni Vidente Shakira se tiene que cuidar más ahora que se encuentra en Estados Unidos.

Hace unos días se dio a conocer que Gerard Piqué viajó a Miami para estar unos días con sus hijos, después de que Shakira se mudó a Estados Unidos, luego de la ruptura tan mediática tuvo con el exfutbolista del Barcelona.

Debido a esta situación Mhoni Vidente realizó una predicción con la que quiere prevenir a Shakira de una posible jugada que tendría Gerard Piqué en su contra.

“Lo peor está por venir, se viene cuestiones legales, las peores habidas, Piqué, el papá y el círculo de ellos demandarán a Shakira para quitarle a los hijos, porque dicen que ella quiere empezar gira y no es lo suficiente mamá para ellos. Qué triste para ellos. Qué triste para Shakira”, dijo la astróloga para un periódico nacional.

Piqué llegó a Miami para ver a sus hijos; llamó la atención su aspecto desgarbado y descuidado / Twitter: @YRPesquera

La vidente aseguró que la colombiana se tiene que cuidarse mucho ya que tiene un acto de brujería en su contra: “Terrible lo que va a empezar a vivir con la demanda, Piqué no se va a dejar, se está sacando la espina de las canciones que lanzó la colombiana. Piqué no se había dado cuenta de cuánto iba a extrañar a los niños”.

Agregó: “Shakira se tiene que cuidar de situaciones críticas con mala vibra. La que está enterrada en el panteón en Shakira, hay suegros y suegras que Dios santo. Shakira lamentablemente está sufriendo de una brujería muy fuerte, que no la deja en paz. Se cambia de casa porque está infestada de plagas de termitas. La situación es complicada, Shakira no sabe qué hacer ya, quiere pelearles a los hijos”.

Finalmente, Mhoni Vidente confesó que este plan estaría orquestado por la mamá de Piqué: “La mamá le está metiendo ideas a Piqué para que le quite a sus hijos, ella no quiere a los niños porque Clara Chía no los quiere. La suegra le está diciendo que pelee a los niños, que por qué se los llevó de España, son españoles y ella no”.