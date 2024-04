Michelle Renaud dice orgullosa que Matías Novoa es un hombre que resuelve: “Mi rol está en el hogar”

Michelle Renaud no deja de dar de qué hablar ahora que está formando una nueva familia junto a Matías Novoa. Los actores quieren empezar de nuevo en España donde tendrán a su hijo. Pero antes, la actriz participó en el pódcast ‘Me late ser humano’ de Irán Castillo y Pepe Ramos. En él, la actriz habló en el episodio ‘Construyendo una familia’ y dijo cómo piensa construir su nuevo futuro junto a Matías y el rol que tendrá en ella.

Michelle y Matías se han entendido bien en sus roles del hogar / Instagram: @michellerenaud

“Mi rol era nutrir el hogar, nutrir a los niños, apoyarlo a él, y su rol es proveer a esta familia, decidir de esta familia”, reveló.

Y agregó: “Yo me ocupaba de mi vida, la de ellos y aparte tenía que seguir manteniendo y de repente me encuentro un hombre que resuelve y con él entendí que a mí me toca hacer el rol de la mujer. Y más en esta época donde el feminismo está de: ‘Yom mujer quiero ser hombre’. Yo entendí que mi rol está en el hogar”, declaró.

Michelle y Matías darán la bienvenida a su hijo en España / Instagram

Michelle Renaud genera opiniones divididas con su confesión del feminismo

Luego de las declaraciones de la actriz en el pódcast, seguidores de redes sociales se fueron contra ella diciendo que el feminismo no tiene que ver con el “querer ser hombre” como ella lo planteó.

“El feminismo defiende que hagas lo que quieras con tu vida, nada que ver con querer ser hombre”, escribieron.

Mientras que otros defendieron que las mujeres ‘modernas’ aún quieran asumir el rol ‘tradicional’ en el hogar y aplaudieron las palabras de Michelle.

