Michelle Renaud y Matías Novoa muestran el rostro de su bebé por primera vez

Michelle Renaud y su esposo, Matías Novoa, viven una nueva etapa en sus vidas tras la llegada de su hijo. La pareja, que había mantenido en privado el rostro de su bebé, decidió mostrarlo por primera vez en una sesión fotográfica para la revista ‘¡Hola! Américas’. Las imágenes, que los muestran en su hogar en Madrid, España, dan muestra de la vida de la familia en su nueva residencia, lejos de México, donde ambos consolidaron sus carreras.

En la entrevista, la actriz de telenovelas como ‘Hijas de la luna’ se sinceró acerca de su mudanza a Europa, el reto de adaptarse a un nuevo país y la razón por la que decidieron abandonar México, un lugar donde tanto ella como Matías construyeron sus carreras y compartieron protagónico en Televisa. Además, compartió si tienen planes de regresar al país en el futuro.

Primero, los enamorados contaron que darle la bienvenida a su hijo ha sido una experiencia nueva a pesar de que ninguno de los dos son padres primerizos. “Siento que es como la primera vez, todo es nuevo porque se olvida”, comentó Michelle, quien añadió que, a pesar de las noches sin dormir, están disfrutando esta etapa con mucha calma y amor.

Michelle Renaud y Matías Novoa durante el parto de su primer hijo en común / Instagram: @michellerenaud

Matías, por su parte, confesó que la paternidad le ha llegado de una forma distinta. “Los años no pasan en vano y te enseñan mucho, en ese aspecto ha sido una etapa más bonita, me he puesto más sentimental y cualquier gesto del bebé me llega 10 veces más”, aseguró el actor, quien también se mostró emocionado por la cercanía con su hijo y la oportunidad de estar más involucrado en su crianza que lo que tuvo con su primer hijo con María José Magán con quien por cierto, tiene una demanda por pensión alimenticia en México.

Los actores posaron felices y mostraron el rostro de su bebé por primera vez aunque esto provocó algunas críticas por hacerlo en una exclusiva pagada. “Ya ni los reyes ni las grandes estrellas hacen tanto show para mostrar a sus hijos”, dijo una internauta a lo que Michelle respondió: “Ni los reyes ni las grandes estrellas son papás de (mi hijo) Si lo fueran lo harían”.

Matías Novoa no dejó sola a Michelle Renaud y se fue con ella a Madrid al terminar su última telenovela / Instagram: @michellerenaud

¿Por qué Michelle Renaud y Matías Novoa dejaron México?

Antes de dar a luz, Michelle y Matías tomaron la decisión de mudarse a Madrid, lo que para ella representó un gran reto, especialmente por estar en el último trimestre de su embarazo. “Lo más difícil fue que yo tenía ocho meses de embarazo y me tuve que venir a hacer la mudanza porque Mati tenía proyecto en México”, explicó.

El principal motivo por el que la pareja decidió dejar México fue la preocupación por la seguridad. Michelle explicó que, en ese momento, no se sentía segura con la idea de que su primogénito, continuara yendo a la escuela mientras ella trabajaba. “La situación ya no me sentía segura… me preocupaba mucho (mi hijo) yendo a la escuela mientras yo trabajaba”, detalló la actriz sin mencionar si hubo algún acontecimiento que le haya provocado tal miedo.

Michelle Renaud y Matías Novoa recibieron a su bebé en casa / Instagram: @michellerenaud

Aunque México siempre tendrá un lugar especial en su corazón, Michelle dejó claro que regresar en el futuro cercano no está en sus planes. “México siempre va a estar en nuestro corazón porque ahí están familia y amigos y en cuestión carrera nos ha dado muchísimo, pero veo complicado regresar”, expresó, dejando en claro que su enfoque ahora está en su nueva vida en España.

Por su parte, Matías Novoa admitió que, aunque disfruta de su nueva vida, extraña a sus amigos, la convivencia con su familia y, por supuesto, la comida mexicana. Sin embargo, ambos coinciden en que el paso hacia Madrid fue una decisión tomada con el futuro en mente.