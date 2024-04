Michelle Rodríguez sobre su drástico cambio físico: “Está bien difícil ser flaca”

Desde hace unos meses, Michelle Rodríguez ha llamado la atención en redes sociales por su drástica transformación física.

En el pasado recibía críticas por su sobrepeso, pero ahora que luce distinta, la actriz sigue siendo objeto de comentarios de internautas pese a los esfuerzos para estar más saludable.

Luego de su pérdida de peso, Michelle enfrenta los malos comentarios con su característico sentido del humor y a través de sus redes sociales compartió que generó estos malos comentarios en un nuevo proyecto.

A través de un video promocional de este, Michelle dice: “Está bien difícil ser flaca… ahora todo el mundo me felicita, me dicen ‘qué bonita te ves’, ahora todo el mundo te quiere ligar, ahora toda la ropa te queda. ¿Ahora de qué me voy a quejar?”

Michelle Rodríguez y la controversia con su cambio físico

Y es que en los últimos días, la actriz ha sido objeto de debate de acuerdo a los estándares de belleza y los mensajes que transmiten las figuras públicas sobre la imagen corporal, ya que en el pasado, Michelle defendía su sobrepeso diciendo que se sentía bien con ella misma y ahora que luce con menos peso, el público no entiende su “doble discurso”, cuestionando así los motivos detrás de su cambio físico.

Así lucía Michelle antes / Instagram: @40y20laserie

En otras ocasiones, Michelle ha llorado al recordar las críticas que ha recibido por bajar más de 20 kilos, pues en su momento se animó a posar en lencería para una publicación.

Además, recientemente presumió en redes sociales a su nueva pareja, la cantante Victoria García y se ven más que felices.

