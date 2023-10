Michelle Rubalcava aclara su salida de TV Azteca ¿Por qué ya no estará en VLA?

El conductor Michelle Rubalcava causó tremendo escándalo en los últimos días, debido a su inesperada y repentina salida del matutino Venga la alegría, en el que apenas estuvo unas semanas como conductor de la Zona de espectáculos.

Los rumores sobre su salida no se hicieron esperar luego de que se ausentara del programa sin explicación y Alex Kaffie comentó que Michelle supuestamente salió porque presuntamente atacó a Pati Chapoy, una de las conductoras consentidas de la televisora e incluso accionista de la misma.

Kaffie atacó a Michelle por no haber revelado las causas de su verdadera salida y se pelearon en redes sociales.

Finalmente después de este desencuentro y rumores, Michelle rompió el silencio a través de su canal de YouTube e inició diciendo: “Agradecí a la empresa y al programa donde estuve trabajando durante este mes y medio. Cada vez duro menos”.

Michelle aclaró que fue él quien decidió renunciar a la televisora y al programa luego de recibir una llamada de atención por haber tocado en su canal de YouTube un tema sensible para la televisora que involucra a Pati Chapoy y el reciente comunicado de Gloria Trevi contra TV Azteca, siendo que el conductor formaba parte de la empresa del Ajusco.

El conductor no sabía de lo que estaba pasando porque su ausencia se debió en un inicio porque pidió un permiso para realizarse unos estudios del nutriólogo, pero después le negaron el acceso al programa: “Me dicen que no puedo entrar al programa porque me mandaban a hablar de arriba”.

Aunque Michelle no se queja del trato que le dieron, sí ventiló lo que se dijo en esa plática con sus jefes en TV Azteca, quienes le pidieron que no hablara de temas prohibidos en su canal de YouTube, siendo parte del equipo de Venga la alegría e incluso le explicaron que esto venía dentro de una cláusula.

“Me dicen que las palabras que dije el día de ayer no las vieron correctas, y de una manera muy correcta me dijeron ‘ya no puedes dar esos temas porque van a seguir los problemas’. Los comentarios que hice, que yo considero que no son nada agresivos contra nadie, les molestaron a los personajes de esta televisora, a gente de más arriba... me dijeron no va con su línea editorial, con su contenido editorial y que eso estaba en una cláusula”.

El conductor entonces indicó que prefería seguir hablando de los temas que él quisiera en su canal de YouTube y siendo fiel a sus ideales y terminó su relación laboral con TV Azteca: “Eso fue lo que pasó, platicamos y… cuando no estás tan a gusto con unas reglas, tienes el derecho de irte”.

“Me voy totalmente agradecido, ¿cómo no? Se soltó una lagrimita con gente con la que yo llegué a querer mucho. Nadie se enojó con nadie, repito, me agrada también mucho la idea de regresar a la mañana en YouTube. No hubo amenazas, no hubo nada, le mando un beso a mis compañeros, a mis productoras. Estoy agradecido con el trato que me dieron pero cuando tu esencia es una y no va acorde con ciertos reglamentos pues lo mejor es irte. No tengo nada malo qué decir de nadie”, finalizó.