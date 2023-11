Michelle Rubalcava tacha de “maleducada y pelada” a Adela Micha tras polémica con Maryfer Centeno

Tras las polémicas declaraciones que dio Maryfer Centeno sobre la mala experiencia que tuvo trabajando con Adela Micha en el programa La saga, Michelle Rubalcava se sube al ring para solidarizare con la grafóloga y arremeter en contra de la presentadora.

A palabras del controversial periodista de espectáculos, a Micha solo le interesa ser amable con aquellos que le puedan dar algún tipo de beneficio en el futuro, pues normalmente es “pelada” y “maleducada” con todos, según afirmó.

“Estoy de acuerdo con Maryfer, Adela es una mujer que le gusta manejar a las personas. Adela es de las mujeres que si le sirves te saluda, si no, no. Es una pelada, siempre lo he dicho. Ella y la tal Maca son un par de peladas, sin educación”

Asimismo, recordó que Micha y Maca no solo le llegaron a negar el saludo en su momento, sino que también lo veían como “un plebeyo”, pues no lo consideraban una persona que les fuera de “utilidad”.

“Cuando trabajábamos (juntos), las encontré en el elevador que nada más íbamos nosotros tres, Adela, Maca y yo: Hola chicas, buenos días. Te voltean la cara porque eres un plebeyo, pero si hubiera sido el procurador, se pone de tapete”, indicó.

Para finalizar con el tema, reiteró que Adela solo busca “venderse” como alguien con gran educación para quedar bien frente al público.

“Es una convenenciera, una mujer que solamente manipula y cuando le sirves te saluda. Si no, te ignora. Hay que tener educación. Se dice muy fina la señora, de grandes estudios, colegios. En esos colegios tan caros no le enseñaron a saludar”, concluyó el controversial periodista de espectáulos.

Michelle Rubalcava sostiene que Adela Micha es una mala persona / Facebook: Michelle Rubalcava TV

Maryfer Centeno vs Adela Micha

A través de un reciente encuentro con la prensa, Maryfer Centeno aseguró que Adela Micha era una persona “manipuladora”. Incluso, reveló que la presentadora jamás le pagó por su participación en el programa La saga y por ello decidió abandonarlo.

Poco después de esto, la grafóloga usó sus redes sociales para decir que su exjefa tampoco le ha pagado impuestos al SAT: “Creo que ni al SAT le ha pagado, una cosa así terrible. Es cierto. Tenemos fuentes. Dios quiera que llegue a un arreglo, de verdad”, indicó.

Tras estas declaraciones, Adela confirmó que no le había pagado a la experta, pero no fue por decisión suya. Según la conductora, Centeno fue quien la buscó para que la invitara más seguido a su programa, por lo que no era una empleada como tal.

Debido a que no le daba un salario, le prestó las instalaciones del show para que pudiera monetizar, siendo gracias a su conflicto con Niurka que logró hacerlo.

Sobre la deuda con el SAT, simplemente comentó que nadie podía tener acceso a su información y dejó en claro que no volvería a hablar del tema.

