Michelle Salas aclara si Luis Miguel estará en su boda y reacciona a la polémica del rey cucaracho

Michelle Salas no descarta que Luis Miguel sea quien la entregue en el altar.



El pasado mes de mayo, Michelle Salas, hija de Luis Miguel y Stephanie Salas, anunció su compromiso con el empresario venezolano Danilo Díaz. La noticia fue compartida a través de sus redes sociales con unas románticas fotografías en blanco y negro.

La modelo e influencer de 33 años sostiene una relación con Danilo Díaz desde el 2016 y tras siete años de romance se unirá en matrimonio con su prometido.

Hasta el momento se desconocen los detalles del enlace matrimonial, sin embargo, por ser Michelle Salas, se espera que sea uno de los eventos más esperados para la dinastía Pinal que celebrará la boda, en la que seguramente no faltaran celebridades e importantes figuras de la industria de la moda.

Michelle Salas anuncia compromiso con Danilo Díaz en Instagram. / Instagram: @michellesalas

Una de las dudas que ha surgido tras el anuncio de su compromiso, es si, Luis Miguel estará en la boda de su primogénita, pues se sabe que el cantante no es el más cercano a sus hijos y hasta donde se cree no ha tenido contacto habitual con ellos.

Por el hermetismo de Luis Miguel poco se sabe sobre la relación que lleva con sus hijos, sin embargo, hace poco el cantante fue criticado en redes al aparecer conviviendo con las hijas de Paloma Cuevas, su presunta novia, en vez de pasar tiempo con sus hijos.

Luis Miguel fue sorprendido por Paloma Cuevas con una fiesta en su cumpleaños 53. / Facebook: Luis Miguel/ Instagram:@palomacuevas

Michelle Salas responde si Luis Miguel estará en su boda

La modelo e influencer aclaró a Despierta América que toda su familia estará invitada, incluyendo a Luis Miguel.

“Toda mi familia está invitada a la boda, así que sí están en lo correcto”, comento Michelle Salas.

Por otro lado, la hija del intérprete no está segura de si él la entregará en el altar, pero no descarta la posibilidad.

Michelle Salas se llevó de maravilla con la nueva novia de su padre, Luis Miguel / Instagram: @michellesalasb

“Pues no lo sé, la verdad todavía no lo he pensado, estoy en la nube de todo lo que acaba de pasar”, dijo en su encuentro con la prensa.

Michelle Salas se ríe de que Aracely Arámbula llamó “Rey Cucaracho” a Luis Miguel

La influencer de moda, no quiso opinar sobre esta declaración, pues aseguró no había visto el video, ni estaba enterada, sin embargo, tomó con humor el comentario de Aracely.

“No lo he visto ¿dónde dijo eso?, ¡ay Dios! qué risa, pues yo creo que lo dijo de broma, no sé es que no lo vi”, respondió Michelle Salas.