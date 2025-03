Mónica Noguera rompe en llanto y pide ver a su ex, Memo del Bosque, tras conocer su estado de salud

El estado de salud del productor Memo del Bosque ha generado gran preocupación en el mundo del espectáculo. Su esposa, Vica Andrade, compartió recientemente un video en el que él parecía estar despidiéndose de sus hijos, lo que alarmó a sus seguidores y amigos cercanos.

Mónica Noguera pidió ver a su exesposo Memo del Bosque antes de que algo pudiera pasarle

Mónica Noguera, quien fuera esposa del productor, concedió una entrevista al canal de YouTube de Gustavo Adolfo Infante. Durante la conversación, la conductora reveló que no tiene información precisa sobre la gravedad de su estado, pero mencionó que le pidió a Vica Andrade la oportunidad de verlo antes de que ocurriera alguna tragedia.

“Antes de viajar a Israel hablé con Memo y con Vica. Memo me sigue escribiendo. Me manda videos y le dije a Vica: '¿Voy a Israel o no? Porque si tú crees que Memo está mal y yo tengo que ir, quiero verlo’. Ella me dijo: ‘No Moni, ve. Tú no te preocupes’”, compartió Noguera.

Memo del Bosque ha preocupado por su estado de salud / IG: @memodelbosquetv

Mónica Noguera rompe en llanto por Memo del Bosque

Al recordar los últimos mensajes que intercambió con el productor, Mónica rompió en llanto. Contó que habían planeado salir a comer para celebrar sus respectivos cumpleaños, pero Memo canceló debido a un viaje con sus hermanos. Lo que realmente la alarmó fue que él no la felicitó en su cumpleaños, algo que nunca había ocurrido antes.

“Hace tres días me escribió y me dice: ‘Mona, me puse un poco malito’, pero felicidades, no me olvido… perdón, me pone mal hablar de esto”, contó con la voz entrecortada.

La conductora también detalló que al ver el video compartido por Vica Andrade, se comunicó inmediatamente con ella para conocer su estado. “Me extrañó que yo le escribo a Memo en su cumpleaños y ya no me contesta, después en mi cumpleaños digo ‘es imposible que no me escriba’… cuando veo el video, le escribo a Vica y le pido que me diga qué pasa”.

¿Cuál es el estado de salud de Memo del Bosque?

‘Mona’ explicó que, aunque Memo le aseguró que “ha estado complicada la situación”, ella prefiere respetar la privacidad de su familia. "Él me habla bien, pero no quiero faltarle al respeto a su familia, a Vica, porque son ellos los que tienen que dar una explicación”, indicó.

Memo del Bosque ha enfrentado graves problemas de salud en los últimos años, incluyendo su lucha contra el cáncer en 2020.

Actualmente, su situación no se sabe, y sus seguidores están a la espera de actualizaciones oficiales por parte de su familia como lo indicó Mónica en su entrevista.

¿Qué pasó con Memo del Bosque y Mónica Noguera?

Memo del Bosque y Mónica Noguera mantuvieron una relación de siete años antes de casarse en la década de los 90. Sin embargo, su matrimonio solo duró un año.

A pesar de los rumores de infidelidad en su momento, Mónica ha dicho que la relación terminó en buenos términos, y hasta la fecha mantiene una relación cercana con él, con su actual esposa y los hijos del productor.

