Monserrat Oliver y Yaya Kosikova no piensan tener hijos, aquí los motivos

Montserrat Oliver y Yaya Kosikova contrajeron matrimonio en junio de 2002, y desde entonces han demostrado la fortaleza de su relación. A pesar de la percepción de muchos de que podrían estar considerando dar un paso más en sus vidas al convertirse en madres, la pareja ha declarado que la maternidad no forma parte de sus planes.

Recientemente tuvo lugar la presentación de la marca de joyería H. Moissan 1893, en la que Montserrat Oliver desempeña el papel de directora creativa. En este evento, diversos medios de comunicación se hicieron presentes y aprovecharon la oportunidad para entrevistar a Montserrat y su esposa sobre los proyectos futuros en su relación.

Montserrat Oliver revela por qué no quiere ser madre

Cuando le preguntaron sobre el futuro de su relación, Montserrat afirmó que, después de compartir nueve años juntas, han experimentado todas las etapas de la vida en pareja. Con el nuevo proyecto que han emprendido recientemente, sienten que su unión se ha fortalecido aún más. No obstante, en lo que respecta a la posibilidad de convertirse en madres, aclaró que esa no es una opción que esté contemplada en sus planes.

“Perros y gatos sí, de niños no, ya con mis sobrinos es el mejor anticonceptivo, los amo, pero ay cómo se peleaban, ya no” Montserrat Oliver





¿Problemas en el paraíso? Monserrat responde

Finalmente, en referencia a la solidez de su relación, la empresaria compartió que el ingrediente clave es la comunicación. Reconoció que, al igual que cualquier pareja, experimentan días difíciles en ocasiones, pero resaltó la importancia de ceder en ciertos momentos.

“Como en todos lados, hay días buenos y días malos, hay días que me quiere matar, yo la quiero matar; hay días que la adoro y espero que también me quiera, pero es como todo, irnos conociendo, todo ser humano va cambiando en el transcurso de la vida, irnos acoplando y llegar a un punto medio” Montserrat Oliver





