Muere querido músico mexicano; así lo anunció la banda de rock ‘Liran Roll’

La música rock se vistió de luto. La tarde de este sábado 11 de enero se anunció el lamentable fallecimiento del querido músico mexicano José Ruiz, más conocido en la industria como Jozz Cruz, quien formó parte de la banda Toma II.

En redes sociales, innumerables usuarios lamentaron su repentino fallecimiento. Aseguraron que dejó un gran legado en la industria del regional mexicano.

Jozz Cruz pierde la vida, así lo anunció Liran Roll oficial / IG: @liranroll_oficial / @jozzcruz.ofical

La banda Liran Roll da a conocer el fallecimiento de Jozz Cruz, músico mexicano

A través de su cuenta oficial de Instagram de la banda de rock mexicana ‘Liran Roll’, se dio a conocer la triste noticia del deceso de su colega José.

Con una desgarradora imagen de Jozz, en la que destacó un moño de luto blanco, la agrupación le dedicó un enternecedor mensaje de despedida.

“El rock mexicano está de luto. Ha partido José Ruiz, Un alma llena de música y pasión que deja un legado imborrable en el corazón de quienes disfrutaron su arte. Mucha luz en tu nuevo camino, hermano. Dios te acompañe”, se lee en la publicación.

En la imagen también se puede leer la frase: “José Ruiz vive siempre en su música. Mucha luz en tu camino”. Como era natural, la publicación rápidamente se llenó de mensajes de despedida.

Así lo anunciaron en redes:

¿De qué murió Jozz Cruz?

‘Liran Roll’ no dio más detalles de los motivos del deceso de José Ruiz. Incluso, en las redes sociales de Jozz no se ha brindado información con respecto a su muerte. No obstante, la fuente especializada en rock, ‘Rockmex’, reveló supuestamente por qué falleció.

En el sitio se dijo que el exvocalista de Toma II perdió la vida luego de un ataque cardiaco. No obstante, no informaron más con respecto a dicha situación.

¿Quién fue José Ruiz?

José Ruiz, conocido artísticamente como Jozz Cruz, fue un músico, compositor y cantante mexicano. Fue reconocido por su participación en la banda Toma II, en la que dejó una marca distintiva en sus producciones discográficas, siempre buscó mejorar y experimentar con nuevos mercados musicales.

En su carrera, Jozz Cruz exploró diversos géneros, que incluyó el rock y el regional mexicano, demostrando la inclusividad y universalidad de la música.

Además de su trabajo con Toma II, Jozz Cruz compartió su música a través de plataformas digitales y redes sociales. En su página de Facebook, se describió como músico, compositor y cantante en Toma II, y utiliza este medio para interactuar con sus seguidores y promocionar su trabajo.

En YouTube, compartió videos de sus interpretaciones, como la canción ‘Cuando se fue’, que muestra su estilo musical y talento como intérprete.

A lo largo de su trayectoria, Jozz Cruz demostró versatilidad y pasión por la música. Exploró diferentes estilos y conectó con una audiencia diversa.