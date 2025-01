Último adiós a Killadamente: Familiares y seguidores despiden a la influencer

El mundo de las redes sociales está de luto tras la inesperada partida de Carol Acosta, mejor conocida como ‘Killadamente’, una influencer dominicana que logró cautivar a millones de personas con su mensaje de amor propio, autoestima y humor a través de su contenido.

A unos días de su partida, se realizó un emotivo funeral privado el jueves en Nueva York en donde amigos y familiares se despidieron de la joven de 27 años, quien falleció trágicamente el pasado 3 de enero debido a un atragantamiento que provocó un paro cardiorrespiratorio, una circunstancia dejó pensando a muchos.

Killadamente murió muy joven / Redes sociales

El funeral de Killadamente con miles de dólares de donaciones

Katya Acosta, hermana de la influencer compartió a través de sus historias de Instagram algunas imágenes del velorio, agradeciendo a quienes contribuyeron económicamente para cubrir los gastos del funeral mediante la plataforma ‘GoFundMe’. “Gracias a todos los que donaron en el GoFundMe y nos permitieron darle un funeral digno a mi hermana. Dios los bendiga siempre”, escribió visiblemente afectada pero agradecida por el apoyo de los seguidores de su hermana.

En las publicaciones, también se escuchaban cánticos religiosos que, junto a la urna que contenía los restos de la influencer conocida como ‘Killadamente’.

Precisamente la recaudación de fondos para el último adiós a la influencer ha sido objeto de críticas en redes sociales por la necesidad de la familia de haberlo hecho y poder financiar su funeral pese al gran éxito que tenía la influencer en redes.

Algunos seguidores criticaron esta acción, pero otros defendieron la decisión diciendo: “Ella solo tenía fama, no tenía nada ahorrado. En Estados Unidos, un velatorio sale súper costoso”, comentó un seguidor. Cabe mencionar que parte de los fondos recaudados también se destinarán al bienestar de los dos hijos de Carol, quienes quedaron huérfanos.

Así fue el funeral privado de la influencer / Instagram

¿Qué le pasó a Killadamente y quién era?

El fatal incidente ocurrió el fin de semana del 3 de enero, cuando Carol Acosta, quien estaba cenando, murió por asfixia, lo que le provocó un paro cardiorrespiratorio. De acuerdo con su hermana, Kathyan, la influencer fue trasladada al hospital más cercano. Sin embargo, los médicos ya no pudieron hacer nada para salvarle la vida.

Carol no solo era influencer sino también madre de dos hijos, y tenía seis millones de seguidores en Instagram y cuatro millones en YouTube. Desde sus inicios en las redes sociales en 2015, ‘Killadamente’ se destacó por su defensa del amor propio y la aceptación personal aunque se rumoraba que se sometía a peligrosos tratamientos para bajar de peso.

“Siempre me molestó que no me pudieran aceptar por lo que soy, pero hoy entiendo que yo soy la que tengo que aceptarme como soy”, solía compartir en sus publicaciones más virales que le hicieron ganar millones de seguidores.

