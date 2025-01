Murió inesperadamente la querida influencer a los 27 años

El 2025 apenas va comenzando y ya ha puesto en jaque a la comunidad digital con la inesperada partida de Carol Acosta, conocida en redes sociales como ‘Killadamente’ la cual a conmocionado a sus seguidores y seres queridos.

Con tan solo 27 años, la carismática influencer dominicana falleció tras un desafortunado accidente, dejando una huella de empoderamiento que marcó a millones de personas.

¿De qué murió ‘Killadamente’?

Killadamente, quien contaba con más de seis millones de seguidores en Instagram y cuatro millones de suscriptores en YouTube, sufrió un accidente mientras cenaba. Su hermana Kathyan confirmó que la influencer tuvo un episodio de asfixia que derivó en un paro cardiorrespiratorio. Aunque fue trasladada de urgencia al hospital, los médicos no pudieron salvarla.

“Te amo hermana y siempre te amaré. Le doy gracias a Dios por darme a una hermana como tú con tu gran corazón. Descansa en paz, hermana mía”. Kathyan, hermana de Killadamente

¿Quién era Killadamente y por qué era tan famosa en redes sociales?

Killadamente, inició su travesía en las redes sociales en 2015, cautivando poco a poco a un público que se identificaba con su autenticidad. Sin embargo, fue en 2017 cuando su estrella brilló con fuerza. Con un humor irreverente y una capacidad para transformar críticas en humor y motivación la hizo destacar como una de las voces más genuinas de su generación de habla hispana.

Su frase icónica, “El 70% del cuerpo humano es agua. Así que yo no estoy gorda. Estoy inundada”, trascendió las redes sociales, convirtiéndose en un mantra para aquellos que luchaban contra los estándares de belleza impuestos.

Sus videos, además de entretener, sirvieron como una plataforma para abordar temas de gran relevancia social, como el acoso escolar y la presión por cumplir con cánones de belleza. Su célebre ‘roast yourself challenge’, que acumuló más de 40 millones de vistas, se convirtió en un hito en su carrera, consolidándola como una voz influyente.

Así fue el polémico tema que la hizo viral:

Esta fue la última publicación de “Killadamente” en Instagram

Su última publicación en Instagram se convirtió en un triste presagio. Con su característico carisma, Killadamente compartió un video donde irradiaba felicidad y gratitud por su belleza natural. Sin embargo, este mensaje de positividad se ve ensombrecido por la noticia de su repentina partida.

“Yo siempre pensaba que papá dios tiene a sus favoritos porque hay gente que come y no engorda, pero viéndome bien, tu me estas diciendo que yo no tengo extensiones, no tengo cirugías y yo me veo así. Yo estoy en esa lista de favoritos y nadie me va convencer de lo contrario”, decía el último mensaje de la influencer a sus seguidores.