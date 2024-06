Nadia Yvonne excadémica cayó en las garras de la una enfermedad que le distorsionaba cómo se veía a sí misma

En TVNotas, platicamos en exclusiva con Nadia Yvonne, quien obtuvo el quinto lugar de la primera generación de La academia. Nos compartió que no han sido nada fáciles sus 22 años de carrera, pues ha sido blanco de fuertes críticas.

“La carrera musical es algo muy difícil. Sin embargo, llevo 22 años creciendo a pesar de las adversidades. He aprendido de cada momento. A partir de esta madurez, he tenido la capacidad de disfrutar de todo lo que me ha pasado”.

“A lo largo de mi trayectoria me ha tocado vivir de todo. He sido blanco de críticas y no me he salvado del hate. Al principio, lloré varias veces. He llegado a ser trending topic en las redes. Ahora que he estado en ese horno de fuego entendí que no pasa nada. La vida sigue”.

“Recibí mucho hate por mis creencias y quiero decir algo: no creo en las religiones. Yo creo en la relación personal con Jesús a través de la Biblia y jamás he pensado en cambiar mi forma de pensar para agradarle a los demás. Jesús es mi ancla”.

“El día que no tuve a Jesús conmigo intenté imitar a otras personas. Adopté malas acciones y actitudes que trajeron dolor a mi vida. Quise encajar en fiestas o reventones, que no era lo mío”.

“Viví una época en la que mis discos no fueron exitosos y no los vendía. También me tocó estar frente a un público masivo que me gritó: ‘fuera’. He vivido momentos terribles”.

“Recuerdo que cuando me criticaron por mi físico me puse muy mal, al grado de volverme bulí...ca. Me sentía gord... y tuve tantos pensamientos negativos que distorsioné mi realidad”.

“Poco a poco comprendí que le estaba haciendo daño a mi cuerpo y llegué a la conclusión de que mi cuerpo es un templo. La buli... tiene mucha relación con la ansiedad, porque la mente comienza a dar muchas vueltas”.

“Cuando empiezo a sentir ansiedad, trato de mantener mi mente ocupada. La ocupo aprendiendo versículos o canto. No tuve que ir con ningún psicólogo. Todo ha sido con alabanzas”.

“Estoy muy feliz y emocionada de aconsejar a los participantes que se postulan para entrar a La academia. Ver a tantos jóvenes haciendo el casting me hace recordar lo que sucedió en la primera generación”.

“El consejo que les puedo dar a todos los chicos es que sean disciplinados. Enfrentarse a Lolita Cortés y Gavito no es fácil. Imponen mucho. Creo que será un gran entrenamiento para todos ellos”.

La cantante no quiso hablar sobre su participación en Generaciones Tour. Sin embargo, hace unos días se confirmó que será parte del proyecto. “Acaba de salir el anuncio, pero no sé nada. Vamos a ver qué pasa. Ya me llegó la propuesta, pero todavía no sé qué pasará. Es lo único que puedo decir”, finalizó.

Nadia Yvonne formó parte de la primera generación de La academia

Nadia se dio a conocer en el 2002 al participar en la primera generación de La academia, donde obtuvo el quinto lugar.

En 2003 grabó su primer disco titulado Nadia. Le siguieron Nadia, camino al éxito, Contigo sí, De amor a desamor, Bésame mucho, entre otros.

Ha participado en otros realities como Desafio de estrellas, El gran desafío de estrellas y MasterChef Celebrity 2022.

Fue nominada en los premios Grammy en la categoría Mejor álbum regional mexicano’, con el disco A puro dolor.

Será parte de Generaciones Tour.

Cuenta con 190 mil seguidores en Instagram.

