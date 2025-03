¿Imelda Tuñón perderá a su hijo nuevamente? Nagibe Abbud entrega pruebas en su contra a las autoridades

Sin duda alguna, las declaraciones que Nagibe Abbdud, examiga de Imelda Tuñon, ha dado con relación a la batalla legal que Maribel Guardia inició contra su exnuera por la custodia de su nieto han dado mucho de qué hablar.

Nagibe ha insistido en diversas ocasiones que la exparticipante de ‘La academia Venga la alegría’ no es apta para cuidar a su hijo, pues, presuntamente, lo descuida por la adicción que tendría a las sustancias ilícitas.

En este martes de TVNotas, la celebridad admitió que teme por la seguridad del pequeño, principalmente después de que se liberaron a los presuntos dealers de Imelda. Al mismo tiempo que se solidarizó con Maribel Guardia ante esta situación.

“Si Imelda deja de pagar, los dealers se tienen que cobrar de alguna forma. Pueden hasta secuestrar al niño. Suena frío, pero podría pasar. El día que todo se arregle y vea que el niño está a salvo, me doy por bien servida”, expresó.

Cortesía de la artista / IG: @nagibeabbud / Archivo TVNotas

Por supuesto, Imelda ha negado lo dicho por Nagibe en diversas ocasiones y hasta la ha tachado de ser una distribuidora de sustancias tóxicas, a pesar de que la joven ha asegurado tener pruebas de todo lo que dice.

A raíz de lo que ella considera como “difamaciones” en su contra y a todo lo que ha perdido por las mismas, Abbud dio a conocer que había entregado las presuntas evidencias que tiene a las autoridades.

En entrevista para ‘Venga la alegría’, la celebridad señaló que no podía dar muchos detalles sobre este asunto. Sin embargo, se dijo muy contenta por contribuir a que se desenmascare a Imelda frente a la ley.

Nagibe Abbud “Con base en las fuertes difamaciones que estaba recibiendo (de Imelda Tuñón), mi abogado ratificó la veracidad de las pruebas y de los testimonios que se presentaron ante Fiscalía. Estoy feliz porque ya cumplí con mi responsabilidad”

Para muchas personas que han seguido de cerca el caso, las evidencias de la joven podría beneficiar a Maribel Guardia y la ayudaría a recuperar a su nieto, quien, hasta hace algunas semanas, estaba bajo su custodia por mandato judicial.

Nagibe Abbud respalda las pruebas que tiene en contra de Imelda Tuñón ante un notario público.✍️😲#VLA 📺 Lunes a viernes, 8:55 a.m.

👉🏼 Azteca UNO EN VIVO https://t.co/gQ6ToBhlaQ 📲💻 pic.twitter.com/76vsXrgkjQ — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) March 13, 2025

Nagibe Abbud sostiene que Maribel Guardia es una buena persona

Durante la conversación, la joven reiteró su apoyo a Maribel Guardia, a quien le recordó que sigue en pie su oferta de ser testigo, en caso de ser necesario, en el proceso legal en contra de su exnuera.

“Obviamente, si Maribel y su familia me necesitan, yo voy a seguir apoyándolos. Espero que la jueza pueda tomar una buena decisión. Las palabras se la lleva el viento. Lo que cuenta son tus acciones. (Imelda Tuñón) si en verdad quieres cambiar, de aquí en adelante, no juzgues a otra mujer. No llames a Maribel ‘Maricruel’, o como una ‘bruja’, cuando lo dio todo por ti”, apuntó.

Nagibe Abbud e Imelda Tuñón / Redes sociales

Si bien Imelda, en su momento, sostuvo que el juez le regresó a su hijo de forma permanente, Alejandro Jiménez, abogado de Maribel Guardia, la desmintió y declaró que la batalla “apenas comienza”.

Sin dar mucha información al respecto, Jiménez dejó ver que la autoridad sigue al pendiente del caso y, si llega a notar alguna anomalía, el menor podría regresar a manos de su clienta.

Cabe destacar que ninguna de las involucradas ha querido dar más declaraciones al respecto. Esto, debido a que, se les ordenó de manera oficial que dejaran de hablar mal de la otra o, en caso contrario, enfrentarían una fuerte sanción económica e incluso podrían ir a prisión.

Una fuente cercana a Maribel contó para TVNotas que la actriz está muy temerosa por la seguridad de su nieto: “Cualquier abuelita estaría así y ahora más que el padre del menor no está para defenderlo. Aunque no lo demuestre, ella está preocupada, piensa que su nieto podría correr peligro si las cosas siguen así y los dealers andan sueltos”, señaló.

